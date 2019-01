Vognmand fra Allindemagle fik ny bil til 45-års jubilæum

Onsdag 16. januar 2019 kl: 14:07

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede Scania S 650 6x2 med en V8-motor under gulvet i førerhuset blev en central del af det åbent førerhus-arrangement, som markerede vognmandens jubilæum.Det er dog ikke Steen Petersen selv, der får glæde af at køre i den nye bil. Det får derimod hans søn Ronnie Petersen, der koble den nye V8’er til en walking floor-trailer og køre med gods til og fra Sverige.Både Steen og Ronnie Petersen lægger vægt på driftssikkerhed - og flotte opbygninger. Den nye 650’er er opbygget hos Scania Vojens, der har arbejdet på at tilpasse bilen efter Steen og Ronnie Petersens ønsker.Hos Scania i Vojens har man blandt andet flyttet og monteret ekstra sidemarkeringslys i sideværnet, konstrueret en speciel kofanger, som blev lavet i samarbejde med Ronnie Petersen, lagt dørkplade på hele chassiset, monteret solskærm, lyskasse, horn og diverse lygter og læssekamera.Mosegaards Autolakering i Bramming har stået for lakering af bilen i vognmandens typiske farver og med motiv af virksomhedens to toprenoverede veteran Scania’er på bagvæggen.Efter endt opbygning har bilen været en tur forbi Scania Sorø, som gjorde den klar til vognmandens store dag.