Britiske politikere stemmer bej til skilsmisseaftale med EU

Onsdag 16. januar 2019 kl: 09:54

Af: Redaktionen Hvad afvisningen kommer til at betyde i sidste ende er uklart. Det kan ende med, at Storbritannien forlader EU 29. marts uden en aftale. Det kan omvendt også ende med, at Storbritannien bliver i EU.









Folkeafstemningen i Storbritannien for godt to år siden, hvor godt 51 procent stemte for at Storbritannien skulle melde sig ud af EU, mens knap 49 procent stemte for, at Storbritannien skulle blive, var vejledende for den britiske regering og parlament og dermed ikke forpligtende.









Men stemningen i Storbritannien efter afstemingen var sådan, at den britiske regering, der grundlæggende er for et britisk medlemsskab af EU, ikke kunne sidde afstemningens resultat overhørig.

























© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.