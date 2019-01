Lastas har leveret en DAF opbygget med kran

Mandag 14. januar 2019 kl: 13:00

Af: Redaktionen Den tre-akslede DAF har en seks-cylindret 12,9-liters MX-13 multimomentdieselmotor, der har en effekt på 530 hk. Gear-kassen er en automatiseret TraXon-gearkasse fra ZF med direkte kraftoverførsel.Space Cap-førerhuset er udvendigt leveret med kofanger i galvaniseret stål med indbyggede lygteenheder med kombinerede tågelygter og kurvelysfunktionPå taget er der monteret fem LED-lygterog en blitzbom mellem hornene.Bag døren i højre side er der monteret et cykelistkamera, der er forbundet med en skærm i instrumentbordet.Indvendigt er førerhuset polstret med plys på loft, sæder og dørbeklædning og forsynet med plys-gardiner ved ruder og sovekabine.Derudover er førerhuset leveret med luftaffjedret Xtra Leather Air med chaufførsæde med høj ryg, sædevarme og aktivt kulfilter.Køleskabsskuffe på 42 liter med luksushåndtag, under den nederste køje samt klima-anlæg, som automatisk styrer kabinetemperaturen, blæseren, luftfordelingen og airconditionsystemet med mere.Den nye DAF er leveret af Jacob Jørgensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.