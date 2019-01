Familievirksomhed smører hjulene med ny salgsdirektør

Mandag 14. januar 2019 kl: 12:39

Stefan Sletting Nielsen.

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Fra venstre: Rasmus Hans Jensen, Christian Hans Jensen, Stefan Sletting Nielsen og bestyrelsesformand Hans Peter Jensen.Stefan Sletting Nielsen har været ansat i virksomheden i godt fem år og har tidligere arbejdet for Sanistål, Carl F International samt designvirksomheden d line. Han er uddannet inden for salg og ledelse ved blandt andet Niels Brock og har sidenhen læst MBA 1. Modul ved AVT Business School.Forfremmelsen af Stefan Sletting Nielsen sker som et led i en ny vækststrategi, der har til formål at fremtidssikre Hans Jensen Lubricators og styrke organisationen yderligere. Den nye direktion består efterfølgende af CEO Rasmus Hans Jensen, COO Christian Hans Jensen, som også er direktør for Hans Jensen Lubricators Singapore, og CCO Stefan Sletting Nielsen.- Vi har et ønske om at styrke vores organisation yderligere som følge af vores løbende vækst. Det lå derfor i kortene som en naturlig del af Stefans stilling, at han skal hjælpe os i mål ved at styrke vores position på markedet over for den globale handelsflåde, siger Rasmus Hans Jensen på vegne af ejerne.Stefan Sletting Nielsen fortæller følgende om sin nye stilling:- Jeg går ydmygt til denne opgave og er stolt over den mulighed, ejerne og bestyrelsen giver mig i form af de nye udfordringer, som medfølger. Over de kommende år ser jeg frem til at udvikle virksomheden ved at sætte mit præg på dagligdagen og sikre, at vi indfrier vores ambitiøse mål. Herudover vil jeg gerne takke virksomheden for at sætte udvikling højt ved at tilbyde gode og udfordrende karrieremuligheder.Hans Jensen Lubricators har gennem 101 år udviklet, produceret, leveret og installeret cylindersmøreapparater til den globale handelsflåde.