Vogntog er væltet på Storebæltsbroen

Mandag 14. januar 2019 kl: 12:31

Af: Redaktionen Ifølge Sydsjællands Politi er der ikke kommet nogen til skade ved uheldet.









For at få vogntoget op at stå på hjulene igen, skal det løftes fri af midterautoværnet med en kran. Et billede på dr.dk viser et vogntog, der ligner en forvogn med tilkoblet kærre, hvor kærren er væltet ind over midterautoværnet.













