Transportkoncern udvider servicen til og fra Den Iberiske Halvø

Mandag 14. januar 2019 kl: 12:21

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen H.P. Therkelsen A/S oplyser, at det på eksportsiden er det Allan Lund Sørensen, der har ansvaret for kontakten til forretningsforbindelserne. Han har gennem sin mangeårige karriere i transportbranchen arbejdet med Spanien og Portugal som hovedmarkeder.Aktiviteterne på importsiden varetages af key account manager Kim Moldt.