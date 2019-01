Havn på Sjælland vil flytte

Mandag 14. januar 2019 kl: 12:14

Af: Redaktionen - Det bliver klart en bedre og større havn, siger Jesper Møller Petersen, der er direktør i Næstved Havn, til TV ØST.





- Alene det, at man kan starte forfra, gør jo, at alle de ting, vi har lært med den havn, vi har nu, kan vi tage med derud og bruge til at udvikle, og så får vi mulighed for at kunne tage større skibe ind, siger han videre.









I en rapport, der har set på fire forskellige placeringer, viser, at der trods en anlægspris på 130 millioner kroner, er en god mening i at flytte havnen ud til kysten.









Det nuværende havneareal i Næstved skal sælges og omdannes til blandt andet et boligområde.









Næstved Havn kan selv finansiere anlægget af en ny havn, da havnens økonomi er god.









Den årlige godsomsætning i Næstved Havn ligger på omkring 6000.000 ton.









Næstved Havn forventer, at godsomsætningen vil stige, hvis havne flytter ud til kysten.









