Dæk-leverandør siger velkommen tilbage

Onsdag 9. januar 2019 kl: 12:29

Lene Lodberg.

Om Euromaster Danmark:

Euromaster Danmark er et datterselskab i den Michelin-ejede dæk- og autoservicekæde, Euromaster, som med mere end 2300 centre fordelt i 17 europæiske lande er Europas førende dæk- og autoservicevirksomhed

Euromaster Danmark A/S rådgiver og vejleder alle slags kunder i valg af dæk og servicerer både private bilejere, mellemstore virksomheder, store vognparker, leasingselskaber, entreprenørmaskiner og landbrugskunder

Med hovedkontor i Skanderborg og 35 værk­steder fordelt over hele landet, er Euromaster Danmark en af landets førende virksomheder inden for dæk- og autoservicebranchen

Af: Redaktionen Lene Lodberg er tilbage i Euromaster efter en periode hos brillegiganten Bellinger House, hvor hun var Marketingchef i 2 år efter at have været marketingchef i Euromaster Danmark i 2,5 år.Det er Euromasters direktør, Henrik Fusager, der har forhandlet Lene tilbage til Euromaster, og han glæder sig til det fremtidige samarbejde.- Vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at tiltrække Lene Lodberg til en meget spændende og vigtig rolle i Euromaster Danmark. Lene kender forretningen indgående fra sit tidligere virke i Euromaster, og vi er overbevist om, at hun er den rigtige person til at løfte Euromaster videre til det næste niveau, siger Henrik Fusager, og tilføjer:- Lene Lodberg har en stærk kommerciel profil, og det bliver en styrke, når vi fremadrettet skal optimere balancen mellem indkøb, salg og marketing. Hendes stillingsbetegnelse er derfor heller ikke Marketingchef, som da hun var hos os sidst, men Marketing and Supply Chain Manager, netop for at sætte fokus på samspillet mellem indkøb og marketing. Vi har glædet os meget til at byde hende velkommen tilbage i Euromaster, og vi er allerede godt i gang med planlægningen for 2019.Lene Lodberg selv har også glædet sig til sine nye udfordringer i kendte omgivelser. Hun går ikke så langt som til at indrømme, at hun savnede duften af dæk, men som hun selv siger:- Man keder sig ikke i Euromaster. Jeg var utrolig glad for at være her sidste gang, for det er en særdeles spændende virksomhed med nogle meget stærke værdier, som driver forretningen. Samtidig er vi inde i en interessant udvikling med særdeles ambitiøse målsætninger, og det ser jeg frem til at være en del af.Udover Euromaster og Bellinger House kan Lene Lodberg også skrive virksomheder som Bestseller og Jysk på sit CV