Ny Sprinter holder Mercedes på toppen i 2018

Onsdag 9. januar 2019 kl: 12:24

Fakta udvalgt af Mercedes-Benz:

Sprinter nåede i 2018 en markedsandel i sit segment på 20,5 procent og beholder dermed sin position som markedsleder. Opgørelsen medregner kun såkaldte ”pure vans” og altså ikke personbiler ombygget til varebiler

Mercedes-Benz indregistrerede i løbet af året 70 X-Klasser, som er den første rigtige pick-up fra Mercedes

Mercedes-Benz Danmark A/S er den officielle importør af Mercedes-Benz i Danmark, og er en del af den globale bilkoncern Daimler AG, som har hovedkontor i Stuttgart, Tyskland

Salg af nye biler foregår gennem et netværk af autoriserede og selvstændige forhandlere, ligesom Mercedes-Benz har et netværk af autoriserede serviceværksteder

Mercedes-Benz Finans Danmark tilbyder bilfinansiering og andre bilrelaterede serviceydelser. Mercedes-Benz har en fælles dansk-svensk organisation, hvor flere funktioner deler ansvaret for de to markeder



Af: Redaktionen - Vi er naturligvis stolte og glade, når så mange kunder vælger vores biler. Vi hører mange positive tilbagemeldinger om mulighederne for at tilpasse bilen til individuelle behov og udstyre den efter egne ønsker. Kombineret med et bredt motorudvalg og et højt niveau af standardudstyr, er den ny Sprinter en stærk løsning, siger Louise Klink Raaschou, som er salgschef for Mercedes-Benz varebiler i Danmark.Med 2.115 solgte Sprintere i 2018, kørte Mercedes-Benz sin Sprinter ind øverst i segmentet med en markedsandel på 20,5 procent.Foruden de mange biler i Sprinter-segmentet leverede Mercedes-Benz desuden 264 Vito’er til Forsvaret sidste år. Derudover solgte Mercedes-Benz også 70 solgte X-Klasser, der er den første ”rigtige” pick-up fra Mercedes-Benz. Ikke mindst versionen med V6-motor har været genstand for stor interesse blandt kunderne.2018 var også et år, hvor de største flådekunder blev koblet på Mercedes Pro Connect-portalen, som giver professionelle kunder et overblik over bilens drift, hvilket gør flådestyring og vedligeholdelse meget lettere. I 2019 agter Mercedes at holde farten oppe.- Selvom det på mange fronter har været et fantastisk år i 2018, så fortsætter vi for fuld fart til næste år. Her vil vi henvende os til helt nye segmenter med et stærkt tilbud på erhvervsleasing af Vito til vejledende priser fra kun 1.395 kroner om måneden. Samtidig ser jeg et endnu større potentiale i den forhjulstrukne variant af Sprinteren. Dertil kommer nogle virkelig spændende produktnyheder i en ny V-Klasse samt eVito, som bliver yderst interessant at følge, siger Louise Klink Raaschou.