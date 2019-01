2019 bliver et år med tryk på kedlerne

NYTÅRET SET FRA ITD:

Onsdag 2. januar 2019 kl: 13:55

De seneste år er det kun gået en vej i vejgodstransporten, og det er fremad. Siden finanskrisen sluttede, har der været fart over feltet, og især de seneste år har fremgangen kunnet mærkes. Ude hos vognmændene kan man lige nu opleve travlheden. Alle mand er i sving, og der knokles for at få juletræer, julemad og ikke mindst julegaverne frem til tiden.



Virksomhederne klarer sig i det store og hele godt. Overordnet tegner der sig et billede af en branche i trivsel, og det er positivt, ikke kun for de enkelte vognmænd, men for hele Danmark. For vejgodstransporten yder et væsentligt bidrag både til sammenhængskraften og til væksten. Hvor meget vi egentlig bidrager med, er der aldrig sat kroner og ører på, men det bliver der inden længe. I ITD har vi ambitioner om at skabe en vækststrategi, der i 2030 gør Danmark til et internationalt fyrtårn for vejgodstransport og logistik og bidrager til et stigende BNP. Her vil vi også dokumentere, at vejgodstransporten i den grad holder de økonomiske hjul i Danmark i gang med en analyse af vores bidrag til beskæftigelsen og bruttonationalproduktet i Danmark. Det glæder vi os selvsagt meget til. Først i det nye år præsenterer vi også en række konkrete forslag og anbefalinger til vækststrategien fra det vækstpanel for dansk vejgodstransport og logistik, som vi nedsatte i foråret. Vækstpanelet skal medvirke til at sikre et solidt grundlag for ITD’s bestyrelses videre arbejde med en vækststrategi 2030 for dansk vejgodstransport og -logistik.



Et emne, der fyldte meget i 2018, var Vejpakken, som skal sikre ensartede regler for den europæiske vejgodstransport. Vejpakken har delt vandene, men til syvende og sidst kan ingen være uenige i, at det er nødvendigt med fælles spilleregler, som kan efterleves, kontrolleres og ikke mindst håndhæves, så der bliver skabt fair og lige konkurrence i den europæiske transportsektor. Efter langtrukne forhandlinger mellem EU’s transportministre, lykkedes det i begyndelsen af december parterne at nå frem til en fælles position på vejpakken. Og ja, der blev indgået kompromiser, men alternativet var, at hele vejpakken faldt på gulvet. Det ville have medført et hav af nationale særregler, hvilket ingen af os i længden kan være tjent med. Nu venter efterspillet med trilogforhandlingerne, og vi håber meget, at det lykkes parterne at komme til enighed.



2018 var også året, hvor der blev indført tidsbegrænsning for parkering af lastbiler på de statslige rastepladser langs motorvejsnettet. Skulle vi ønske os noget for 2019, så er det, at politikerne får øjnene op for, at den stigende vækst i samfundet også medfører stigende mængder af gods, der skal fragtes. Derfor er det øget kapacitet – både på rastepladserne og på vejene, der er brug for. I den forbindelse bebudede regeringen i finansloven, at man straks efter nytår vil tage hul på diskussionen om en masterplan for infrastrukturen, og det ser vi frem til, for den er virkelig tiltrængt.



Sagen mod PostNord spidsede også til i det forløbne år. I juli sendte ITD og Danske Fragtmænd en stævning til EU-Domstolen på baggrund af EU-Kommissionens afgørelse om statsstøtte til Post Danmark i maj. I november klagede vi til EU-Kommissionen over kapitaltilskud til PostNord Logistics. Vi mener, at selskabet dumper priserne på pakker og stykgods, og at det sker med statsstøtte i ryggen. Det synes vi selvsagt ikke er i orden, og vi håber, at sagerne på sigt vil sikre mere fair konkurrencevilkår for de danske vognmænd.



I ITD Arbejdsgiver, som oprindeligt er stiftet af ITD, har en del medlemmer i det forløbne år oplevet, at 3F fører en intens kamp mod dem, så de rammes af konflikt og efterfølgende sympatikonflikter, der er ødelæggende for dem. Det er ikke acceptabelt. Derfor har ITD Arbejdsgiver besluttet at tage kampen op og arbejder nu sammen med advokatfirmaet Kromann Reumert på at stævne den danske stat med henblik på at opnå fuld organisationsfrihed for arbejdsgiverne. Målet er at få sat en stopper for 3F’s overenskomstmonopol til gavn for ITD Arbejdsgivers medlemmer.



På den positive liste bør det bestemt nævnes, at det er lykkedes at få forhandlet en ny og forbedret samarbejdsaftale med Tryg på plads. Aftalen, som allerede er trådt i kraft, betyder, at vi nu kan tilbyde vores kunder en af markedets bedste forsikringsløsninger, og det er i allerhøjeste grad noget, vi værdsætter i ITD.



2018 har i det hele taget været et begivenhedsrigt år. ITD kunne fejre sin 70-års fødselsdag, og for første gang nogensinde samlede vi hele koncernen til en både faglig og festlig dag med foredrag og rundvisning for vores udenlandske medarbejdere på Lyren og efterfølgende fest på Comwell i Kolding.



Lastbilkaravanen har også været landet rundt for at lære børnene at færdes sikkert, når der er lastbiler i nærheden. Der har været generalforsamling med efterfølgende årsdag og uddeling af Danish Transport Awards, medlemsmøde på Hindsgavl Slot, og jeg kunne blive ved.



ITD spinder i det hele taget som en velsmurt maskine. Organisation og ledelsesgruppen er nu helt på plads, og alt er ved at finde sit rette leje. Det skyldes ikke mindst vores dygtige administrerende direktør, Carina Christensen, som arbejder utrætteligt på at komme hele vejen rundt og sætte nye skibe i søen. Et af disse er ITD’s nye magasin, som udkommer for allerførste gang i januar 2019, og det kan I godt begynde at se frem til.





Godt Nytår





Gert Jakobsen



© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen ITD’s bestyrelsesformand Gert Jakobsen siger videre: