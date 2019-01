Vognmand i Vendsyssel har taget ny rundtip-trailer i brug

Onsdag 2. januar 2019 kl: 12:39

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Den nye to-akslede tip-trailer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i finkornstål. Stærke tværvanger og forstærkninger bidrager til at gøre chassis’et meget stabilt.Traileren har klapbar underkøringskofanger i bagenden og cyklistværn efter danske regler.Kassen er fremstillet i 7 mm valset speciel alu-plade med ekstra slidstykke og er i bunden forstærket med en ekstra 7 mm plade.(i alt 14 mm gods). Den er derudover beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde.Bagklappen er udført i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler, mens skuffen, der har et pneumatisk åbne- og lukkesystem, er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner.Tip-kassen er isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade.Traileren, der er forsynet med sprøjteanlæg og sprøjtepistol og har stige samt stigebeslag i venstre side, er leveret med to ti-tons aksler med tromlebremser og luftaffjedring med hæve-/sænke ventil. Første aksel er løftbar og anden aksel er med tvangsstyring.Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.