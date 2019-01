Lokofører bremsede hårdt op - flere passagerer kom til skade

Onsdag 2. januar 2019 kl: 09:20

Af: Jesper Christensen Fyns Politi modtog klokken 07.35 en melding om nødsitautionen, der opstod på Storebæltsbroens lavbro. Politi, redningsmandskab og andre myndigheder kom efterfølgende til stedet for at klarlægge situationen og dens omfang.









I første omgang forlød det, at otte personer kom til skade, da lokoføreren bremsede hårdt op. Efterfølgende har Fyns Politi oplyst, at flere mennesker har mistet livet i forbindelse med togulykken. Ved middagstid kunne Fyns Politi oplyse, at seks mennesker havde mistet livet, mens 14 var kommet til letterede til skade, mens to var kommet mere alvorligt til skade - alle meldes dog unden for livsfare.









© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.