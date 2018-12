DI TRANSPORT:

Fredag 21. december 2018 kl: 10:28

Af: Jesper Christensen Torsdag oplyste transportminister Ole Birk Olsen, at VLAK-Regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti ville sætte gang i en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Ole Birk Olsens er tilhænger af en ren vejforbindelse, der anslået vil koste omkring 60 milliarder kroner - som brugerne af broen - bilsterne i cirka 22.000 biler dagligt - skal betale.





Michael Svane, der er branchedirektør i DI Transport, kommenterede torsdag kort beslutningen. Her på transportnyhederne.dk fik vi fat i Michael Svane for en mere uddybende kommentar.





Han peger på en række forhold, der spiller ind, når politikerne skal beslutte, om de vil bygge en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland over Samsø.

Derudover peger Michael Svane på, at en beslutning om at bygge en fast forbindelse over Kattegat, kan sammenlignes med at kaste en ganske stor sten i vandet. Beslutningen vil brede sig som ringe i vandet efter at stenen er sunket til bunds - eller broen er bygget.







Det vil påvirke trafikbilledet, virksomhedernes etablering, trængslen på vejene - især på det østlige Sjælland - indenrigsluftfarten og miljøet.









Efter Michael Svane og DI Transports vurdring vil en ren bilforbindelse kunne betales af brugerne. Men en sådan forbindelse vil have en række konsekvenser - blandt andet skabe et trafikspring, fordi det med en fast forbindelse vil blive betydeligt hurtigere at komme mellem Øst- og Vestdanmark.







Og selvom en ren bilforbindelse vil skabe plads til hurtige fjernbusforbindelser, der kan bidrage til en mindre trængsel, vil busserne skulle dele pladsen på vejene og ikke mindst i byerne med den øvrige biltrafik. Og her viser alle fremtidsprognoser, at trængslen i byerne - og på en del veje - vil blive mere intens. Hurtige fjernbusforbindelser vil også påvirke passagergrundlaget for DSB, der arbejder på at kunne eksistere uden statstilskud i 2030. Og et faldende passagergrundlag vil også have en negativ indflydelse på DSB’s og dermed statens investering i nye el-tog til fremtiden.







Derfor er en kombineret forbindelse med en vej til både biler, busser og lastbiler, og en bane til tog, en attraktiv løsning, selvom den er dyrere. Ifølge Transportministeriets tal vil en kombineret vej- og baneforbindelse koste op mod 135 milliarder.







Her peger Michael Svane på, at det godt kan være, at prisen ender på det beløb, men at det også godt kan vise sig at blive billigere.

Men frem for alt peger Michael Svane på de positive effekter af at have en broforbindelse med jernbane - hvis udgangspunket er, at der er tale om en højklasse togforbindelsen med høj frekvens og et højt kvalitetsniveau - mindst med sikker internetforbindelse.







Man vil ifølge Michael Svane kunne opnå ganske betragtelige tidsbesparelser for togpassagerer med en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.







- Der er ingen tvivl om, at en højklasse togforbindelse vil gøre det attraktivt for mange - også nye rejsende - at tage toget frem for bilen. Især set i lyset af, at trængslen vi stige, siger han og fortsætter:



- Tidsgevinsten med tog er mere håndfast, end den man får som bilist, for som bilist skal man også regne med den tid, det tager at køre i bytrafikken og finde en p-plads. Der er faglugt belæg for at sige, at en højklasse skinnebåren forbindelse over Kattegat vil have samme effekt, som da Storebæltsforbindelsen åbnede.







Michael Svane peger på, at der kan ligge en endog meget stor samlet gevinst med en højklasse togforbindelse.









- En højklasse togforbindelse mellem de to bybånd - hovedstadsområdet og Østjylland vil for alvor skabe dynamik, siger han og fortsætter:









- Derfor er det klogt at se på en kombi-forbindelse, der vil give en bedre mobilitet og bidrage til at minimere trængselsproblemerne. En kombiforbindelse vil have en langt større effekt.







Michael Svane nævner under vores samtale også, at DI Transport anbefaler, at politikerne også ser på indenrigstrafikken med fly. For den vil også blive påvirket af en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland over Kattegat. Eksempelvis vil det betyde, at en del af passagergrundlaget for indenrigsflyforbindelsen mellem Aarhus-området og København vil forsvinde.





Men for at imødekomme ønsker fra andre politiske partier i Folketinget, gik Ole Birk Olesen med til også at undersøge en fast forbindelse over Kattegat med både vej- og jernbaneforbindelse.