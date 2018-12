Ok med styrket kontrol af dyretransporter

VOGNMANDSORGANISATION KOMMENTERER NY AFTALE OM DYRETRANSPORTER:

Torsdag 20. december 2018 kl: 15:53

Af: Redaktionen - Der skal naturligvis være ordentlige forhold for dyrene, særligt når de skal transporteres over længere afstande. Samtidig er det vigtigt med ordentlige forhold for transportørerne og chaufførerne, som udfører transporten, siger vognmand Leif Lund Knudsen, der er formand for DTL Dyr.- Dårlige forhold må ikke blive et konkurrenceparameter, og det skal der være et kontrolomfang, som kan sikre. Omvendt er der tale om en meget voldsom forøgelse af kontrollen og dermed omkostningerne i branchen. Det er derfor godt, at der lægges op til en hurtig evaluering og en indførsel af en risikobaseret fremadrettet tilsynsindsats. Det er vigtigt, at dem, som følger reglerne, ikke får højere omkostninger og en mere bøvlet arbejdsdag, siger han videre.Efter vognmand Leif Lund Knudsens me ning er det også godt, at der lægges op til en ophævelse af klippekortsordningen og til klarere regler for sanktionering over for transportvirksomhederne og deres chauffører.- Vi har længe følt os udsat for et kontrolsystem, hvor vi ingen chance har haft for en rimelig behandling uanset, hvor godt vi har forsøgt at gøre vores arbejde. Det er ikke rimeligt, og det er godt, hvis aftalen sætter en stopper for det, siger han.Aftalen mellem VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti betyder blandt andet, at Fødevarestyrelsen vil kontrollere over hver tiende af alle transporter, som fører grise ud af Danmark. Der skal i sidste halvår af 2019 udføres 250 indladningskontroller om måneden. I dag er der planlagt under 10 månedlige indladningskontroller i samme periode.







Aftalen indebærer også, at dyrlægerne i en aktionsperiode på tre måneder får 50 procent mere tid til at kontrollere hver gris inden transporten ud af Danmark. Den styrkede kontrol vil sikre, at Fødevarestyrelsen får bedre mulighed for at vurdere om hver enkelt gris halter eller har skuldersår osv. Efter aktionsperioden vil landmænd og transportører uden problemer gå tilbage til den normale kontroltid, mens den vil blive fastholdt for de brodne kar.





Interesserede kan læse aftalen mellem VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti her:





