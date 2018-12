Fire-akslet trailer har gående gulv

Onsdag 19. december 2018 kl: 11:02

Af: Redaktionen Den nye trailer er bygget op over et selvbærende stålchassis med en kongeboltkonstruktion i svær og stabil stålprofil og med en aluminiums-hjælperamme til den selvbærende konstruktion. Resultatet er mindre egenvægt, større volumen og nyttelast.Kassen er opbygget med 600 mm brede aluminiumssider, der er fuldsvejsede indvendig. Overkanten er udført i en speciel overkantsprofil med løbeskinne til aluminiumsskillevæggen, der har en frigang over bund på ca. 100 mm.Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystemet har 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave og CF-betjening.



Bagdørene er udført i alu-profiler med to lukkestænger i stål. Derudover er der monteret en tre-trins stige i bagende, mens der er monteret kost- og skovlbeslag og plastværktøjskasse i venstre side foran akslerne.



Traileren er leveret med fire ni-tons aksler med skivebremser. Første og tredje aksel er hævbar, mens fjerde aksel er selvstyrende.

Den tilladte totalvægten er 42.000 kg.



Den nye trailer er leveret med Knapen’s nye kofangermodel og med en automatisk Knapen-rullepresenning.





Den nye trailer med Walking Floor er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.













