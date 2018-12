- DAF leverer elektrisk lastbil til feltforsøg

Tirsdag 18. december 2018 kl: 15:50

Elektriske lastbiler til byområder

Ingen emissioner og næsten ingen støj

- Det er fantastisk at se tre virksomheder fra Brabant-regionen samarbejde på denne måde. Dagens begivenhed sætter Jumbo, DAF og VDL i forgrunden for arbejdet med at udvikle emissionsfri transport og reducere støjniveauerne, siger Willem van der Leegte fra VDL Groep og fortsætter:





- Vores arbejde tager udgangspunkt i det faktum, at denne tilgang bliver standarden for distributionskørsel i byområder. DAF CF Electric er udstyret med E-Power-teknologi fra VDL, og det gør den til det ideelle køretøj for transportvirksomheder, idet den både dækker deres behov og bringer dem et stort skridt nærmere i forhold til at sikre en bæredygtig løsning, når det drejer sig om transport og distribution af varer.





VDL og TNO tester potentialet for grøn opladning







Om DAF CF Electric

DAF CF Electric er en to-akslet trækker, der er udviklet til transport af op til 37 ton i byområder, hvor enkelt- eller dobbeltmonterede trailere er standard

DAF CF Electric er baseret på en DAF CF, der er kåret til "International Truck of the Year 2018”. Den betjenes elektrisk via E-Power-teknologien fra VDL

Hjertet i den intelligente drivlinje er en 210 kW elektromotor, der drives af en litium-ion-batteripakke med en samlet kapacitet på 170 kWh

CF Electric har en rækkevidde på ca. 100 kilometer, og det gør den velegnet til distributionskørsel i byområder

Batteriet kan lynoplades på 30 minutter, og en fuld opladning tager 1 time og 30 minutter

DAF CF Electric - Tekniske specifikationer

Lastbilvægt: 9.700 kg

Elektrisk motor: 210 kW

Moment: 2.000 Nm

Batterikapacitet: 170 kW

Rækkevidde for fuldt opladet lastbil: 100 km

Lynopladning: 30 minutter

Fuld opladning: 1 time og 30 minutter









DAF CF Electric kan bruges til distributionskørsel inden for en radius på ca. 50 kilometer, den er emissionsfri, og den støjer næsten ikke. Der er blevet installeret en ladestation ved Jumbo-distributionscenteret i Veghel, hvor lastbilen kan oplades. V-Storage, som er et joint venture mellem VDL Groep og Scholt Energy Control, arbejder sammen med det hollandske forskningsorgan TNO om at teste muligheden for at installere solpaneler, der kan levere strøm til ladestationen.

- Transportsektoren står over for en stor forandring, siger Harry Wolters og fortsætter:- Elektriske lastbiler ser ud til at blive standarden for distributionskørsel i byområder. Ikke i dag og heller ikke næste år, men afgjort inden for en overskuelig fremtid. Jeg er særligt stolt over, at dagen i dag markerer begyndelsen på et storstilet felttest, hvor DAF samarbejder med VDL og Jumbo. Dette projekt vil gøre os i stand til at indsamle nyttige data og drage nyttige erfaringer i forhold til både teknologien og de driftsmæssige aspekter. Efterfølgende kan vi bruge vores konklusioner til at sikre, at den endelige produktionsmodel er den ideelle løsning på fremtidens markedskrav.Det næste skridt mod bæredygtighed - Udviklingen af denne nye elektriske lastbil er næste skridt mod vores mål om at introducere vedvarende energi i vores vognpark," siger Frits van Eerd. "I kraft af vores forretninger har vi en central plads i lokalsamfundet, og vores ultimative mål er at bruge elektriske køretøjer til at levere varer til 45 procent af vores supermarkeder. Inden 2020 håber vi at have reduceret CO2-emissionerne fra Jumbos vognpark med 50 procent sammenlignet med 2008.