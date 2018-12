Renault Trucks lancerer brændstofbesparelser på op til 7 procent

Mandag 17. december 2018 kl: 10:54

Optimeret aerodynamik

Sikkerhed og kørselskomfort

Af: Redaktionen Renault Trucks peger på, at DTI 5-, DTI 8- og DTI 11-motorerne i dag overholder de kommende Euro 6 Step D-regler, der træder i kraft 1. september næste år. Motorerne i Renault Trucks D- og D Wide-modellerne er blevet opdateret og omfatter nu en ny generation af partikelfiltre.DTI 5- og DTI 8-motorerne er blevet monteret med ny motorsoftware. Det fulde udvalg af tilbehør er også blevet videreudviklet, hvilket blandt andet betyder, at motorerne i Renault Trucks D og D Wide har et nyt oliekølesystem og en low-flow vandpumpe.De resultater, som Renault Trucks har fået ind med arbejdet med Urban Lab 2-lastbilen, har vist, at optimering af aerodynamikken er et af de vigtigste tiltag til reduktion af både brændstofforbrug og CO2-emissioner - især ved kørsel i bymæssige miljøer omkring storbyer.For at forbedre luftstrømmen og derved reducere brændstofforbruget markant, er aerodynamikken for Renault Trucks D og D Wide blevet optimeret. I 2019-versionen er de blevet udstyret med nye spoilere, hvor spoileren på taget er justerbar med 12 indstillingsmuligheder, så den kan tilpasses forskellige opbygninger.Renault Trucks D og D Wide er udstyret med nye chaufførhjælpesystemer, der giver øget sikkerhed og kørselskomfort. Den intelligente fartpilot (ACC) opretholder automatisk en minimumsafstand til det forankørende køretøj, når der køres i tung trafik, hvilket også letter chaufførens kørsel. Den justerbare fartbegrænser (ASL) er også en indbygget funktion. Betjeningselementer til begge systemer er anbragt, så de er let tilgængelige for chaufføren, hvilket giver en mere sikker og effektiv kørsel.Renault Trucks D og D Wide 2019, der kan køre på op til 100 procent biodiesel, kan bestilles nu. De fås også i en CNG-version.