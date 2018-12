Miljøstyrelsen har sendt nyt udkast til vejledning om støjsvag varelevering i høring

Fredag 14. december 2018 kl: 10:50

Af: Redaktionen Forslaget er en del af et regelforenklingsforslag fra DI Transport, der skal give bedre mulighed for varelevering uden for myldretiden.















Interesserede kan se mere på Høringsportalen













Svarfrist til Miljøstyrelsen er 26. januar 2019. Interesserede kan se mere på Høringsportalen

