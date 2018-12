EU-politikere vil hæve transportbudget betragteligt

Fredag 14. december 2018 kl: 10:36

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De flere penge til EU’s transportbudget skal - hvis de bliver endeligt bevilliget - investeres både i forbindelser over land og over vand.Det er sød musik for eksempelvis brancheorganisationen Danske Havne og det internationale The European Sea Port Organisation (ESPO).ESPO er særligt tilfredse med anerkendelsen af potentialet i havneprojekter på tværs af grænser. Havneprojekter, der bliver udført i ét medlemsland, kan nemlig også have en substantiel effekt på grænseoverskridende aktivitet ved at fremme forbindelserne via søvejene eller i oplandet, så det rækker ud over grænserne for et enkelte medlemsland.Danske Havne fremhæver, at EU-Kommissionen i oplægget til EU’s budget for første gang inkluderer en pengesum øremærket til militær mobilitet. ESPO glæder sig desuden over et nyt og bredere fokus fra hidtil kun at omfatte muliggørelsen af flytbare militærtropper og -udstyr til også at inkludere investeringer i it-sikkerhed.- Vi vil gerne takke Transportkomiteen for at opnå et kompromis, der klart styrker EU-Kommissionens forslag både i forhold til transportbudget, men også i forhold til prioriteter. EU-Parlamentet anerkender tydeligt vigtigheden af at styrke forbindelserne på tværs af grænser - ikke kun på land men også på den maritime side, siger ESPO’s generalsekretær Isabelle Ryckbost og fortsætter:- Vi håber, at der kan findes en løsning, som giver den nødvendige betydning til ’de blå motorveje’, som vi jo koncentrerer os om. De seneste tre år har det kun været fire procent af budgettet, der er blevet brugt på havneprojekter, selvom 95 procent af verdenshandlen går over hav, og at 70 procent af al togfragt kommer fra havnene.ESPO mener, at de europæiske havne skal ses og opfattes som et strategisk link mellem vandbåren og landbaseret transport, og at de er fundamentalt vigtige for forbindelsen både i Europa og videre til tredjepartslande.EU-Parlamentet skal tage samlet stilling til budgetforøgelsen på plenarmødet i december, og derefter går forhandlingerne mellem EU’s ministerråd og EU-Parlamentet i gang.