Kombiterminalen på Esbjerg Havn har fået togbesøg

Tirsdag 11. december 2018 kl: 09:05

Fakta om Kombiterminalen:

Terminalen består blandt andet af:

Adgang til de renoverede havnespor og broer mellem banegården og kombiterminalen To 450 meter lange parallelle læssespor

Et 100 meter langt sidespor

Omkring 48.000 kvadrateter terminalområde

Elektrificeret spor fra Esbjerg banegård frem til krydset ved Estrupvej

Godstogsæt består samlet set af 26 godsvogne trukket af et lokomotiv og har en længde på 650 meter

Af: Redaktionen Det er Dansk Træemballage, der står for den første transport med 26 togvogne med nåletræsstammer, som skal bruges til træemballage. Håndteringen af træstammer er pladskrævende og den plads findes på Esbjerg Havn. Her lastes træstammerne om til lastbiler og transporteres de sidste 30 kilometer til Ribe, hvor Dansk Træemballages savværk ligger.- Vi er glade og forventningsfulde. Hvis det lykkes, vil det løse et logistisk problem for os, siger Anders Jensen fra Dansk Træemballage i Ribe.Træet kommer fra Harzen, og det er for langt at transportere i lastbil til Danmark. Derfor løser muligheden for togtransport et logistisk problem. Det afgørende for Anders Jensen er dog, at pris og transittid er konkurrencedygtige.På havnen er der også stor tilfredshed med, at kombiterminalen bliver brugt.- Vi har været tålmodige og har hele tiden arbejdet på at få gods på kombiterminalen. Nu fik vi det første godstog igennem terminalen. Det er en julegave, siger salgsdirektør fra Esbjerg Havn, Jesper Bank.For ham er toget ekstra godt, fordi det udnytter den oplagte mulighed for at styrke samspillet mellem havn og jernbane.- Jernbanen mindsker trængsel på vejene, den er klima- og miljøvenlig og over lange afstande er den absolut konkurrencedygtig på prisen, siger Jesper Bank.Han håber, at toget bliver begyndelsen på en større aktivitet i terminalen fremover. Den forhåbning deler Anders Jensen.- Jeg er sikker på, at terminalen teknisk er helt i top. Den er jo ny. Min eneste bekymring er, om vi kan holde den samlede logistikomkostning langt nok nede, men nu prøver vi, siger han.