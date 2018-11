Færgerederi på Øresund skifter navn

Torsdag 15. november 2018 kl: 10:27

Af: Redaktionen Baggrunden for navneskiftet er, at det nuværende varemærke - Scandlines - har gjort det godt, men ikke længere rækker for rederiet.Rederiet Scandlines fortsætter med at drive færgelinjerne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock mellem Danmark og Tyskland.¨







ForSea Ferries fortsætter med at sælge billetter, der kombinerer ForSea’s overfart mellem Sverige og Danmark med Scandlines’ overfarter fra Danmark til Tyskland.





I løbet af næste år vil ForSea' færge blive malet om. Færgen Aurora er allerede malet i rederiet nye farver.

