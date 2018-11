Vognmand tog to med tip med hjem til Græsted

Mandag 12. november 2018 kl: 14:07

Af: Redaktionen Trailerne er bygget over et chassis med længdevanger i I-profil med tværvanger og forstærk- ninger konstrueret i højstyrkestål. Chassiserne er efterfølgende sandblæst og KTL-behandlet inden grundmaling og to-komponent slutlakering.Kasserne, der rummer 24 kubikmeter, er opsvejst i slidstærke stålplader med en hårdhed på 450 HB. Bundene er i 5 mm plade, mens siderne er i 4 mm plader.Trailerne, der er leveret med udvendig, tophængt bagklap med automatisk åbne- og lukkesystem, er monteret med kost-, skovl- og stige beslag inklusiv en tre meter to-delt stige.Trailerne er leveret med tre tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og automatisk liftakselstyring på første aksel. Derudover er de leveret med WABCO smartboard udlæggerbremse, bakalarm og rørrullepresenning.De nye trailere er leveret af Jacob Jørgensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.