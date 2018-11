Varebilvognmand vil have CO2-afgiften væk fra biogas

Mandag 12. november 2018 kl: 11:09

Af: Redaktionen Vognmand Thomas Jensen fra Rødekro Kurér vil ellers gerne skifte sine 47 dieselbiler ud med 47 biogasdrevne biler. I sidste måned var han i Italien for at prøvekøre Ivecos Daily Natural Power, som kører på biogas - eller porretop­pe, som Thomas Jensen btegner det.Efter hans mening kører biogas-bilen bedre, den har en bedre gangkultur, er mere komfortabel og mere lydsvag end sin diesel-fætter. Den kunne han fint se som flådebilen hjemme i Rødekro.Men selvom biogassen er grøn, da den er produceret i den tid, vi selv lever i og dermed indgår en en naturlig balance med hensyn til CO2-regnskabet, er den alligevel belagt med CO2-afgift.Afgiften gør bilen 30 pro­cent for dyr at køre i sammenlignet med dieselbilen, og derfor må Thomas Jensen fortsætte med sine diesel-varebiler.- Jeg synes jo, at jeg ville gøre samfundet en tjeneste, hvis jeg skiftede til biogas i mine biler, så jeg forstår egentlig ikke, at det skal være så voldsomt dyrt at opføre sig hensigtsmæssigt i forhold til klimaet, siger Thomas Jensen.Interesserede kan læse mere om, hvorfor Thomas Jensens gerne vil skifte dieselolie ud med biogas i DTL’s magasin - klik