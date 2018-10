Fredericia-vognmand køber firma i Kolding

Fredag 5. oktober 2018 kl: 11:36

Af: Redaktionen Ifølge JydskeVestjysten fortsætter virksomheden i Kolding under samme nævn og fra samme adresse. Til avisen siger Peter Fournaise, at han og vognmand Orla Bjerregaard talte om en overtagelse for nogle år siden. Orla Bjerregaard er i dag 78 og og han ville gerne afhænde sin forretning. Det er så blevet til, at P. Fournaise i Fredericia har overtaget virksomheden i Kolding.OB Transport, der beskæftiger sig med transport af containere, har seks biler og fem ansatte, som alle fortsætter hos P. Fournaise.Med overtagelsen af Kolding-virksomheden får P. Fournaise, der har 78 medarbejdere i Fredericia og en andel i DK Logistik i Taulov, mulighed for at komme styrke sine aktiviteter i Kolding-området, hvor P. Fournaise i forvejen opererer.