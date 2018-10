Det er et vigtigt rygstød til grøn transport i Danmark

BRINTBRANCHEN OM EU-STØTTE TIL BRINTBUSSER:

Torsdag 4. oktober 2018 kl: 12:41

Af: Redaktionen - Det er et kæmpe skridt fremad - både for branchen og for omlægningen af den grønne transport - og det kan potentielt være med til at bringe Danmark i den globale superliga, når det gælder fossilfri transport og udnyttelse af vindenergi, siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen i en kommentar.

Det er EU-programmet Connecting Europe Facility program (CEF), der har udvalgt projektet med dansk deltagelse til støtte, og det er blandt andet virksomheden NEL Hydrogen, der har produktionsanlæg i Herning, der står bag projektet. Projektets formål er at få 600 brintbusser på gaden i udvalgte dele af Europa - herfra omkring 200 i Danmark.





- Transportsektoren har været den grønne omstillings evige smertensbarn, men med potentielt 200 busser på danske veje, et dette et meget vigtigt skridt i den rigtige retning. Vi ved samtidig, at busser typisk kører i bymiljøer, hvor der også kan være udfordringer med luftkvaliteten, og også her vil der ske en betydelig forbedring med et stort antal brintbusser på vejene, da brintbusser ikke udleder andet end vand, siger Tejs Laustsen Jensen.







Brintdirektøren påpeger desuden, at de mange busser kan have andre positive følgevirkninger for den grønne omstilling.







Brintbusser skal i sagens natur bruge brint, og ved at producere den på baggrund af vindmøllestrøm kan man bidrage til at balancere el-systemet og samtidig bringe grøn strøm ind i transportsektoren. Det er efter Tejs Laustsen Jensens mening et af de områder, som VLAK-Regeringen bør tage med i sin klimaplan.





- For selvom det projekt som NEL med flere har fået EU’s opbakning til i dag er stort, så er det i sagens natur langt fra nok. Der er brug for en samlet plan for at omstille alle dele af transporten og ikke mindst se den i sammenhæng med udbygningen med vindmøller m.m. Det bør være centralt i klimaplanen, siger Tejs Laustsen Jensen, der afslutningsvis glæder sig over, at der i tillæg til den grønne transport, også er danske arbejdspladser i projektet.







- Danmark er i verdenseliten, hvad angår grøn energi og brint- og brændselscelleteknologi. Og meget af den infrastruktur der skal bruges, vil være ”Made in Denmark”. Men potentialet er langt større, og også her gælder, at der er brug for et stærkt hjemmemarked, så det kræver også en dansk satsning på området, siger Tejs Laustsen Jensen.





