Tirsdag 2. oktober 2018 kl: 22:38

Af: Redaktionen - Det er glædeligt, at regeringen vil forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030. Det lover godt for regeringens kommende klimaudspil, at den sætter ambitiøse mål for, hvordan vi går et fossilfrit samfund i møde, for ingen er tjent med, at den danske bilpark bliver et trillende museum for gammeldags motorteknologi, som hverken tager hensyn til miljø eller befolkningens sundhed, siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.VLAK-Regeringen er på vej med et større klimaudspil, og IDA mener, det er glædeligt, at transporten er med fra starten. I dag udgør elbiler under 0,5 procent af den samlede bilpark, og skal den andel hæves, skal både bilbranchen og borgerne have klare pejlemærker.- Derfor er et naturligt skridt som følge af det, at de også fremskynder, at vi får flere elbiler på vejene, og det kan vi gøre ved at ændre registreringsafgifterne, så de favoriserer elbilerne. Vi håber også, at det kommende klimaudspil indeholder en strategi og en handlingsplan for 100 pct. fossilfri transport, der gælder både den individuelle og den kollektive transport. Lyt til Klimarådets anbefaling om at give et tilskud på 50.000 kr. til alle, de køber en ny elbil, påpeger Thomas Damkjær Petersen.Også befolkningen bakker op om et farvel til diesel- og benzindrevne biler. Sidste år lavede Userneeds en undersøgelse for IDA, hvor 41 procent svarede, at de er ’positive’ eller ’meget positive’ over for at tage nøglen ud af tændingslåsen på landets dieselbiler og udfase dem i 2025.- Regeringen har derfor medvind på denne dagsorden, for det er klart positivt, at så mange danskere er parate til at sige endegyldigt farvel til dieselbilen. Der er rent faktisk andre motorteknologier, som kan erstatte dieselmotoren i personbiler. Skal den grønne omstilling lykkes, kræver det et langt skarpere politisk fokus på transportområdet, ikke mindst bilparkens teknologi og miljøaftryk, siger Thomas Damkjær Petersen.Læs også:





