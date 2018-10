Alle haller er åbnet for transportmessen i Herning

Tirsdag 2. oktober 2018 kl: 09:12

Af: Redaktionen Alle haller er i brug, når Transport 2019 åbner sidst i marts næste år. Det er 12 år siden, man sidst havde alle haller i brug til messen, og med over 300 reserverede stande på nuværende tidspunkt, så tegner det til at blive en stor transportmesse i MCH Messecenter Herning.- Vi oplever stor interesse fra både danske og udenlandske udstillere. Hallerne er allerede godt fyldte, selvom vi udvider arealmæssigt og tager alle messecenterets haller i brug, siger Søren Buur, der er Key Account Manager i MCH A/S.

Udstillere vender tilbage

Foruden de mange udstillere, der har udstillet fast på transportmessen gennem årene, er der også en række udstillere, der til den kommende messe har valgt at vende tilbage efter flere års fravær. En af dem er Palfinger, som er en af landets førende leverandører af lastbilkraner, kroghejs og udstyr.







- Vi kan se en stor værdi i at være med på messen. I nogle år har vi ikke været med, fordi vi har haft et andet set up, men vi tror på, at det kan betale sig for os at være med. Transport 2019 bliver et udstillingsvindue for os. Vi skal netværke, og så håber vi, at vi med messen kan få mange flere af vores TEC-kraner ud at køre samt få åbnet markedet op for vores Palfinger Crawler Cranes, siger Jesper Serup Mouridsen, der er COO og product manager i Palfinger Danmark A/S.







Også en af branchens førende trailerproducenter vender tilbage i 2019. Schmitz Cargobull fremstiller kundetilpassede trailere og kan i 2019 fejre 30 års jubilæum på det danske marked.







- Vi vender tilbage nu, fordi det er vores opfattelse, at messen er blevet stærkere og har nået et højt fagligt niveau. Vi vil gerne tættere på vores små og mellemstore kunder, og det kan vi komme ved at være på messen i Herning. Som global virksomhed er det vigtigt at holde fast i lokale aktiviteter, og vi glæder os til at være tilbage på messen, siger Tim Warmeling, der er Managing Director hos Schmitz Cargobull Danmark A/S.







HMK Bilcon 2017 A/S, der fremstiller tankvognsløsninger, har ikke udstillet på messen de seneste 12 år, men virksomheden har valgt at vende tilbage og være med på Transport 2019.







- Vi vil bruge messen til at vise vores nyeste produkter og til at vise, hvem vi er nu. Vi har haft to fantastiske år i 2017 og 2018 efter genopstart af virksomheden HMK Bilcon, og vi vil nu bruge Transport 2019 til at sikre, at de næste år bliver endnu bedre. Vi er her for kunderne, også for dem som vi endnu ikke har nået at besøge, men som vi håber at se på messen. Vi har kun en mindre stand denne gang, men vi håber at få så meget ud af messen, at vi næste gang skal have en noget større stand, siger Torben Bæk Ravnholt, der er salgsdirektør i HMK Bilcon 2017 A/S.





Ud over tidligere udstillere har helt nye udstillere også vist interesse for at deltage i den kommende transportmesse i Herning næste år.





Transport 2019 arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med ATL - Transportens arbejdsgivere, AutoBranchen Danmark, Danske Busvognmænd, Danske Speditører, De Danske Bilimportører, DI Transport, DTL - Danske Vognmænd, Foreningen af Vognimportører i Danmark, ITD og 3F Transportgruppen. Transport 2019 afholdes 21.-23. marts 2019.









