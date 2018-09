Byggeriet af Danmarks tredjestørste bro er sat i gang

Fredag 28. september 2018 kl: 11:51

Af: Redaktionen Vejdirektoratet er bygherre på den nye bro, som forbinder Vordingborg og Orehoved på Falster via Masnedø. Det indledende arbejde med at etablere elementfabrikken og entreprenørernes arbejdsområde på Masnedø er i fuld gang, og byggeriet af selve elementfabrikken og kajanlægget til udskibning af broens elementer begynder senere på året.





- Den nye Storstrømsbro kommer til at høre til i den danske superliga af broer, og produktionen af alle broens dele sker på Masnedø. De næste otte år bliver der stor aktivitet på byggeriet, som vi forventer vil udvikle og skabe 2-300 arbejdspladser i lokalområdet, sagde Ole Birk Olesen.





Det første spadestik blev symbolsk foretaget nøjagtig, hvor den første bropille kommer til at stå på Masnedø. Borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune, var da også tilfreds med den kommende bro og understregede betydningen for lokalområdet.





- Den nye Storstrømsbro er en nødvendig investering, som de kommende generationer vil få glæde af, og som vil bidrage til at sikre balance og mulighed for at bo og leve i provinsen - og arbejde i Hovedstaden, sagde Mikael Smed.







I Guldborgsund og Vordingborg Kommuner har man sammen sat ind i forhold til at få grebet de muligheder, som byggeriet kommer til at give i regionen, hvilket borgmester John Brædder, Guldborgsund, da også påpegede i sin tale.







- Vi har lagt os i selen for at kunne være med til at håndtere den store efterspørgsel på arbejdskraft, som et anlægsprojekt af denne størrelse kræver. Vi har blandt andet i fællesskab etableret særlige uddannelsesforløb for ledige specifikt målrettet Storstrømsbroen og de jobåbninger, der kommer som følge af byggeriet, sagde John Brædder.













Om den nye bro over Storstrømmen

Den nye Storstrømsbro bliver 4 kilometer lang og over 100 meter høj

Broen bliver Danmarks tredjestørste efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen

Broen bygges med to jernbanespor til højhastighedstog og en tosporet vej i fuld bredde med en hastighedsgrænse på 80 km/t. Derudover får broen gang- og cykelsti

Broen forventes at være klar til biltrafik i 2022 og til tog i 2023











