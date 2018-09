Færgerederierne skifter formand

Mandag 24. september 2018 kl: 12:59

Af: Redaktionen John Steen-Mikkelsen gav stafetten som formand videre, da færgerederiernes medlemmer fredag eftermiddag var samlet til generalforsamling. Han takkede af efter 11 år som formand.









- Personligt vil jeg gerne sige tak for mange gode år i Færgerederiernes tjeneste. Det har været et erhverv i solid udvikling, som jeg har haft glæde af at repræsentere som formand i 11 år. Og heldigvis er udsigterne også gode for de næste år, hvor nye kræfter vil stå i spidsen for Færgerederierne, siger John Steen-Mikkelsen.









Den nye formand for færgerederierne er den hidtidige næstformand, administrerende direktør i Scandlines Søren Poulsgaard-Jensen. Han ser frem til at fortsætte det gode arbejde, der har sikret en god udvikling i de danske færgerederier de seneste år.









- Jeg er glad for at overtage formandsposten. Færgerederierne er en forening præget af optimisme, og færgesektoren i Danmark er i rivende udvikling. Jeg ser frem til de kommende år at gøre mit til, at foreningen fortsat leverer en høj værdi for medlemmer. Vi skal samtidig være en aktiv stemme i den offentlige debat om den trafikale sammenhængskraft i Danmark, siger Søren Poulsgaard-Jensen.









Ny næstformand i organisationen bliver Molslinjen’s administrerende direktør Carsten Jensen.



