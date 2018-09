Hver sjette erhvervschauffør kigger på mobilen

UNDERSØGELSE AF ERHVERVSCHAUFFØRER OG MOBILTELEFONER:

Onsdag 12. september 2018 kl: 11:24

Af: Redaktionen Undersøgelsen, der offentliggøres på den årlige Sikker Trafik Erhverv-konference, som Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension afholder onsdag, er baseret på svar fra 1.051 erhvervschauffører, som har deltaget i en interviewundersøgelse , hvor de er blevet spurgt om, hvad de laver bag rattet.Hver sjette erhvervschauffør (17 procent) svarer, at han eller hun ofte eller engang imellem ser på sin telefon og læser sms, mail eller indhold på internettet, mens de kører i trafikken. Sidste år var der 26 procent af erhvervschaufførerne, der sagde, at de kigger på mobilen bag rattet. Selv om der altså er tale om, at færre gør det, så er det stadig for mange, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik.I den nye undersøgelse siger fire procent af erhvervschaufførerne desuden, at de inden for det sidste år er kørt galt i arbejdstiden, og 20 procent svarer at de har været lige ved at køre galt.- Uopmærksomhed er hvert år skyld i voldsomme trafikulykker, og derfor er det vigtigt, at flere holder fokus på trafikken og ikke alt muligt andet bag rattet. Der kan ske store skader, hvis en erhvervschauffør i en fuldt læsset varevogn eller en lastbil overser en bilkø eller cyklister i trafikken, siger Mogens Kjærgaard Møller, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.

19 procent kan ikke lade være

I undersøgelsen blandt erhvervschaufførerne har Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension også spurgt erhvervschaufførerne, hvorfor de foretager sig uopmærksomme handlinger bag rattet.







Knap hver femte (19 procent) svarer, at det er fordi, de ikke kan lade være, mens 22 procent begrunder det med, at køretøjet er deres kontor. 15 procent siger, at de tror, at arbejdspladsen forventer, at de er tilgængelige på telefonen, og 6 procent begrunder det med, at det er fordi, de keder sig.







For at få flere virksomheder til at sætte fokus på de ansattes kørsel i trafikken afholder Rådet for Sikker Trafik og brancheorganisationen Forsikring & Pension onsdag en trafiksikkerhedskonference med cirka 100 repræsentanter for mellemstore og store transportvirksomheder. På konferencen vil der blandt andet blive sat fokus på uopmærksomhed og træthed blandt erhvervschauffører i trafikken.







Minister vil skærpe straffen

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) deltager på trafiksikkerhedskonferencen, hvor han klokken 14 uddeler Sikker Trafik Erhverv-prisen til en transportvirksomhed, der har gjort en ekstra indsats for at få de ansatte til at køre mere sikkert.







- Det er fantastisk egoistisk og enormt farligt, hvis chaufføren kigger andre steder hen end på vejen, når man kører rundt med flere ton metal for enden af speederen. Ja, faktisk viser forskning og undersøgelser, at risikoen for ulykker øges, når man som fører koncentrerer sig om andre ting end kørselsrelaterede opgaver. Derfor glæder det mig, at nogle virksomheder gør en særlig indsats for at øge opmærksomheden. Og så fremsætter vi snart et lovforslag, som netop sætter fokus på uopmærksomhed, så det fremadrettet kommer til at give et klip i kørekortet, hvis man bruger håndholdt teleudstyr under kørslen, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA).



Foruden at hædre en trafiksikker virksomhed vil Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension, politiet og Dansk Industri på trafiksikkerhedskonferencen også hylde en ansat i en virksomhed med prisen ”Årets Ildsjæl” for en enestående indsats med at gøre sin egen og kollegaernes kørsel på vejene mere sikker.





