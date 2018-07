Grenaabanen lægger skinner til testkørsler

Tirsdag 17. juli 2018 kl: 14:02

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Aarhus Letbane vil i denne uge påbegynde det indledende testarbejde, som blandt andet omfatter test af, hvor tæt faste genstande er på letbanesporene, ligesom man også vil teste afstand fra letbanetog til perronerne.Aarhus Letbane kunne oplyse om, at det især er det store, 39 meter lange Tango-letbanetog, som skal betjene kommende passagerer, man tager i brug til de kommende testkørsler. Toget er i stand til at køre op mod 100 km/t på strækningen mod Grenaa, men de første testkørsler vil midlertidig blive udført med maksimalt 10-20 km/t for at teste sikker passage på strækningen. Senere skruer Aarhus Letbane op for både intensitet og hastighed.Udvalgsformand for miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune Jens Meilvang glæder sig over nyheden om de indledende testkørsler.- Det er rigtig dejligt, at Grenaabanen ikke bare teknisk færdigbygget, men også at vi nu kan se letbanetog køre på strækningen. Godt nok ikke i drift, men i kraft af indledende testkørsler, som er et skridt frem mod realiseringen af letbanen mod Grenaa, som jeg glæder mig rigtig meget til, siger han.Aarhus Letbanes benyttede også udmeldingen om testarbejdet på deres hjemmeside til at advare mod at færdes på baneterrænet, idet man desværre har oplevet personer bruge sporene som gangsti. Med igangsætning af testarbejdet vil man nu både kunne møde store arbejdsmaskiner og letbanetog på sporene.Aarhus Letbane advarer mod at krydse eller gå på letbanesporene. Det er både forbudt og livsfarligt.