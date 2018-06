Indenrigstrafikken bliver en del af Rejseplanen

Tirsdag 12. juni 2018 kl: 13:06

Øger landsdækkende mobilitet og sammenhængskraft

Strategisk løft til flytrafikken

Fakta om Foreningen Indenrigsfly:

Medlemmerne i Foreningen Indenrigsfly tæller flyselskaber og lufthavne

Medlemmerne er SAS, Norwegian, DAT, Alsie Express samt Københavns Lufthavn, Aalborg Lufthavn, Aarhus Lufthavn, Midtjyllands Lufthavn, Billund Lufthavn, Sønderborg Lufthavn og Bornholms Lufthavn

Kort om Rejseplanen

Rejseplanen viser opdateret landsdækkende trafikinformation og realtidsdata om bus, tog, metro, letbane og færger - og fra efteråret 2018 også om flytrafikken i Danmark

Rejseplanen A/S blev stiftet i 2003 og er ejet af DSB, Movia, Metroselskabet, NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus og bornholmske BAT

Rejseplanens åbne data anvendes af 500 virksomheder og organisationer, herunder Google, Apple og kinesiske Baidu

Rejseplanen i tal:

90 procent af den danske befolkning kender Rejseplanen

73 procent af befolkningen bruger Rejseplanen

Rejseplanen viser over 38 millioner rejseopslag hver måned

På enkeltstående travle dage stiger opslagene med cirka 30 procent

Rejseplanens apps er downloadet over 3,8 millioner gange

Rejseplanens app til iOS udgør den største platform for Rejseplanens brugere

Rejseplanen er kåret som Danmarks fjerde mest populære app og dermed en af de app, som danskerne helst ikke vil undvære



Af: Redaktionen Den nye aftale er en del af VLAK-Regeringens luftfartsstrategi, som går ud på at få samlet al indenrigstrafik på en national platform og dermed forene den offentlige trafik med den private luftfart. Aftalen er kommet på plads efter flere års pres fra forskellige transportordførere i Folketinget, ministre og flyselskaber.- Jeg er glad for, at det nu er lykkedes at få indenrigsflytrafikken integreret på den platform, som mange borgere bruger, når de skal vælge transportform; nemlig Rejseplanen. Det vil forbedre sammenhængskraften mellem landsdelene og gøre hverdagen lettere og mere overskuelig for rigtig mange mennesker, når de med få klik kan tage stilling til, om det eksempelvis er bus, tog eller fly, der giver bedst mening, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).Aftalen betyder, at rejsende i Danmark om kort tid kan se og vælge mellem flere sammenhængende og landsdækkende muligheder for at rejse med bus, tog og indenrigsflyfra SAS, Norwegian, DAT og Alsie Express.Administrerende direktør hos Rejseplanen A/S, Christina Hvid, mener, at det er win-win for alle, at flere transportformer føjes til Rejseplanen, så rejsende og pendlere får samlet offentlig og privat trafik ét sted.- Det er fremtiden for rejsende, at de får et nemt og enkelt overblik og kan finde den mest optimale rejse i et mix af og på tværs af mobilitetsformer - samlet i én app, når de skal fra A til B, siger Christina Hvid, og hilser indenrigsflyene og lufthavnene velkommen under Rejseplanens vinger.Aktørerne i indenrigsluftfarten har stiftet Foreningen Indenrigsfly for at koordinere relationerne til Rejseplanen. Foreningens formand, Lars Wigelstorp Andersen, der er direktør i SAS, forventer, at aftalen kan give indenrigsflytrafikken et strategisk løft, som peger ud i fremtiden.- Luftfarten er en central del af den kollektive trafik mellem landsdelene, så vi er meget glade for at blive en del af Rejseplanen. Dermed udbreder vi kendskabet til de fordele som indenrigsflyvningen tilbyder og kan dermed også vise de yngre generationer, at luftfart kan være både et hurtigt og konkurrencedygtigt produkt, siger Lars Wigelstorp Andersen med reference til, at Rejseplanen i forvejen en af de mest populære apps i Danmark.I dag kan man på Rejseplanen se de forskellige muligheder for at komme fra for eksempel København til Aalborg, som kan være med lyntog eller fjernbus. Snart vil indenrigsflyene dukke på på Rejseplanen. Og skal man med indenrigsfly til lufthavnen i Aalborg, kan man med Rejseplanen på forhånd se, hvordan man kommer videre til sit bestemmelses sted. I Nordjylland kan man med app’en MinRejseplan endda får oplysninger om mere end busser og tog. Her er både taxi’er og Nordjylland Trafikselskabs Plustur med i oversigten.Rejseplanen giver løbende vigtige beskeder til de rejsende med up-dates og relevant trafikinformation undervejs - og vil også gøre det med for eksempelvis ændringer af fly-gates, forsinkelser, eller anden relevant information, når flyende kommer med på Rejseplanen.Indenrigsflytrafikken forventes at være flyveklar på Rejseplanens apps og web, der viser alle rejser med forskellige transportformer, i løbet af efteråret.