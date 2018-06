Aske sendes via Horsens til Norge

Torsdag 7. juni 2018 kl: 08:00

Af: Redaktionen I den seneste måneds tid har Bech Gruppen sendt aske fra Irland til Langøya i Norge med Esbjerg og Horsens som mellemstation. Asken fra Irland udskibes Dublin og sejles til Danmark - enten til esbjerg eller Horsens - hvor den lastes om og sendes til Norge sammen med dansk aske.Aftalen er kommet i stand gennem en nuværende kunde, fortæller Claus Bundgaard fra Bech Gruppen:- Vi sender ca. 500 tons fra Irland til Norge om ugen, så for os er det en pænt stor aftale, som vi er meget glade for, siger han og tilføjer, at kontrakten om den irske aske foreløbigt løber til udgangen af 2019.