El-vej åbner for fossilfrie vejtransporter

Mandag 30. april 2018 kl: 11:14

Af: Redaktionen Når eksempelvis en el-lastbil kører på vejen med kabelsættet, vil den kunne hente energi fra kablerne via en bevægelig arm.El-vejen vil blive brugt af en helt el-dreven lastbil, der er udviklet til projektet.Løsningen, der betegnes som bæredygtig - både økonomisk og miljømæssigt - er en mulighed for at elektrificere offentlige veje og dermed være en vej til fossilfrie vejtransporter.





Projektet drives af et konsortie, som består af Elways, NCC, PostNord, ABT-bolagen, Vattenfall, DAF, KTH, Kilenkrysset, VTI, E-traction, GCT, Bilprovningen, Airport City Stockholm, Sigtuna kommun, Swedavia, Arlanda Stad Holding, TraningPartner, FirstHotel, Frost Produktion, SMM Dulevo og Sandströms Elfirma.













