- Aalborg-virksomhed leverer brændselsceller til superbil

Torsdag 26. april 2018 kl: 09:31

Methanol er flydende elektricitet



En højhastighedsproces



For SerEnergy startede samarbejdet med Gumpert Aiways i midten af ​​2017. De to virksomheder fandt hurtigt ud af, at de delte en vision. Og med en fælles forståelse tog det ikke lang tid før de første skridt i udviklingen blev gennemført. Den første bil - en proof of concept-testbil - blev designet og bygget i Ingolstadt i Bayern i Tyskland - og designerne og udviklerne på SerEnergys hovedkvarter i Aalborg, var dybt involveret i processen med at designe opsætning af brændselscelleanlægget til integration i bilen. Bilen ankom til SerEnergys transportudviklingscenter i februar i år, hvor brændselscellesystemet blev integreret i bilen, og de første test blev udført med gode resultater.- Det har været meget interessant for os at være en del af Gumpert Aiways-projektet af flere grunde, men først og fremmest fordi denne bil er anderledes i forhold til det tidligere arbejde vi har lavet, da vores største erfaring ligger indenfor lette erhvervskøretøjer. Men dette segment er et rigtig godt indgangspunkt for nye teknologier med en god sammenhæng mellem trendsættende brugere og modenheden af teknologien, med fokus på de unikke egenskaber og superbilens høje kvalitet​​, siger Mads Friis Jensen, Chief Commercial Officer hos SerEnergy.Bilen er en letvægts, batteri-elektrisk superbil med høj ydelse og med et methanol brændselscellesystem, der producerer strøm til bilen. Tophastigheden er over 300 km/t, og accelerationen fra 0 til 100 km/t er omkring 2,5 sekunder. Ved bykørsel er rækkevidden op til 1.200 km på en enkelt påfyldning af methanol.Med en overbevisning om at en elektrisk bil, der drives udelukkende på batterier, ikke vil være tilstrækkelig i fremtiden, ønskede Gumpert Aiways at arbejde med en teknologi, der ville give bilen mulighed for at producere elektricitet under kørsel, så bilen aldrig ville løbe tør for strømmen så længe der er brændstof i tanken.- Vi havde brug for en ny teknologi, der giver os mulighed for at producere elektricitet under kørsel uden at skulle revolutionere påfyldningsinfrastrukturen, og til det er methanol-brændselscelle-teknologien et perfekt match. SerEnergy blev valgt som leverandør af brændselscellesystemet på grund af deres høje elektriske effektivitet, og vi har haft et meget tæt og professionelt samarbejde gennem hele projektet, siger Roland Gumpert, CEO hos Gumpert Aiways og CPO hos Aiways LTD.At vælge en metanolbaseret brændselscelleteknologi giver de store fordele ved en køre- og tankningsoplevelse, der ligner det, vi kender fra biler, der drives af fossile brændstoffer, men med fordelene ved en elbil uden skadelige emissioner, motorstøj og vibrationer. Methanol brændselscellesystemet fungerer som en generator, der lader på bilens batteri, og tankning af bilen med methanol tager kun et par minutter. Methanol er et flydende brændstof ved atmosfærisk tryk og er tilgængelig verden over med en allerede eksisterende infrastruktur.I bilindustrien tager det typisk lang tid at gå fra idé til en endelig præsentation af en bi. Men samarbejdet mellem Gumpert Aiways og SerEnergy har hele vejen gennem udviklingsprocessen været karakteriseret ved at handle og bringe idéer fra skitse til virkelighed ved høj hastighed. Det har gjort det muligt at udvikle og bevise konceptet på mindre end et år.Udover superbilen arbejder Aiways LTD, moderselskabet til Gumpert Aiways, også på en SUV baseret på MAS-platformen. Denne platform vil blive brugt til yderligere fem forskellige bilmodeller.