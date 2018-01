Medarbejdere i vejgodstransportbranchen er glade for deres arbejde

ITD har siden 2016 haft et samarbejde med Krifa om sammen at øge arbejdslysten blandt medarbejderne i transportvirksomhederne. For at øge arbejdslysten kræver det, at man kender temperaturen på arbejdslysten. Derfor har ITD og Krifas Videncenter for God Arbejdslyst lavet rapporten af arbejdslysten blandt medarbejdere hos ITD-medlemmer

Medarbejdere hos ITD-medlemmer blev spurgt,om de ville svare på, hvordan det går med arbejdslysten. 345 medarbejdere har svaret, og af dem er 60 procent chauffører, og 40 procent arbejder på kontor eller lager.

Alle deltagere fik 60 spørgsmål. Ud fra spørgsmålene er der kommer nogle faktorer frem, som ifølge undersøgelsen har betydning for arbejdslysten. De fem faktorer med størst betydning for medarbejderes arbejdslyst er: Mening, mestring, ledelse, balance og kolleger

Af: Redaktionen Undersøgelsen viser, at medarbejdernes arbejdslyst ligger på 76 på en skala fra fra 0 til 100. Det er lidt højere end danskernes gennemsnitlige arbejdslyst, som ifølge undersøgelsen “God Arbejdslyst Indeks 2017” ligger på 74 point.- Selv om det har været vores opfattelse, at folk er glade for at arbejde i vejgodstransportbranchen, så er det rigtig dejligt at få sat tal på, at arbejdslysten hos de ansatte i ITD’s medlemsvirksomheder er høj og faktisk højere end danskernes gennemsnitlige arbejdslyst, siger Trine Schiørring Plesner, der er chef for ITD Arbejdsmarked.De to mest afgørende faktorer for arbejdslysten hos både ITD-medlemmers medarbejdere og den gennemsnitlige dansker er de samme. Den første er oplevelsen af, at arbejdet giver mening, og den anden er, at vi mestrer vores job. De øvrige faktorer, som har betydning for arbejdslysten, er især god ledelse, balance mellem arbejdsliv og privatliv samt forholdet til kolleger.Medarbejderne peger i undersøgelsen på, at de arbejder i en god branche. Blandt andre Ernst Due, der arbejder som chauffør hos Ole Larsen Transport A/S med hovedkontor i Århus.- Det er en fantastisk arbejdsplads, jeg er på. Vi joker og har en god tone med hinanden. Det er virkelig sådan, at jeg har lyst til at komme på arbejde. Det betyder meget for mig. Jeg har også sagt til dem, at jeg bliver hængende, til jeg skal på pension, siger Ernst Due, der er 55 år.Kasper Jensen er transportplanner hos Nagel-Group, som udelukkende transporterer kølevarer - typisk fødevarer - til både ind- og udland.- Man skal nok være af en særlig støbning for at synes, at det er sjovt, men det gør jeg virkelig. Det føles godt, når jeg tager hjem fra arbejde og har fået puslespillet af opgaver og vogne til at gå op på trods af de ting, som ikke gik som forventet, siger Kasper Jensen.Mange medarbejdere arbejder meget, og arbejdet fylder en stor del af deres hverdag. Rapporten viser en sammenhæng mellem, at jo flere timer medarbejdere hos ITD’s medlemmer arbejder, jo gladere er de for deres arbejde. Men her er det svært at sige, om det, tallene viser, er, at dem, som i forvejen er glade for deres arbejde, også er dem, som vælger at arbejde mange timer.Selv om det ifølge rapporten generelt ser godt ud med arbejdslysten i hos chauffører, disponenter og lagermedarbejdere, så er der plads til forbedringer. Her kan man arbejde målrettet med trivslen og arbejdslysten i virksomhederne.- For at kunne arbejde effektivt med at øge arbejdslysten kræver det, at man kender temperaturen på arbejdslysten her og nu. Det er derfor, at ITD sammen med Krifa har lavet denne overordnede måling. Den kan vores medlemmer bruge til at tage bestik af, hvordan det står til med arbejdslysten i branchen. Nu er det så op til hver enkelt virksomhed at vurdere, hvad næste skridt skal være for dem, siger Trine Schiørring Plesner fra ITD.Interesserede kan læse rapporten