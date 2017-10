Vognmand i Aabenraa har fået den første af fire

Mandag 9. oktober 2017 kl: 10:44

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sværlasttrailernes chassiser er opbygget med en centralvange med ekstra svære flangetykkelse for at øge stivheden. Derudover er der tætsiddende tværvanger i hele trailernes længde på 13,4 meter.Kantskinnerne har kæpstokhuller og binderinge. Under kantskinnerne er der bindekroge for hver anden tværvange. Trailerne er derudover forsynet med containerlåse.Trailerne er hver forsynet med tre magasiner til kæpstokke.