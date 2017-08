Busvognmænd starter nyt fjernbus-system

Mandag 14. august 2017 kl: 11:08

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen FlixBus’s entré på det danske fjernbus-marked med købet af Rødbillet ApS har fået en række busvognmænd, der tidligere kørte for Rødbillet ApS, til at køre ud med det nye koncept - Sortbillet - som de betegner som et landsdækkende fjernbusselskab med over 100 afgange om ugen.Sortbillet er drives af selskabet Sort Billet ApS, der blev etableret 1. august og har adresse i Bådehavnsgade i København. Sort Billet ApS er ejet af Helt Sort Invest ApS, der igen er ejet af Veddebus A/S, Larsenbus ApS og Mj Hasselager Holding ApS.Rødbillet ApS er i dag 100 procent ejet af tyske FlixMobility GmbH i München via FlixBus Danmark ApS, mens Abildskou A/S kører som vognmand for FlixBus Danmark ApS. Abildskou’s rutenet og Rødbillet’s rutenet er smeltet sammen i et landsdækkende rutenet.