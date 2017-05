Transportkoncern og trailervirksomhed indgår aftale om 300 nye trailere

Tirsdag 30. maj 2017 kl: 12:47

Hanne Johannsen, Country Manager hos PNO Danmark A/S og John Skov, Equipment Supervisor hos Freja Transport & Logistics A/S.

Af: Redaktionen De to virksomheder har haft et stærkt og professionelt samarbejde i mange år.- Det glæder os derfor meget, at vi nu har indgået denne nye aftale om levering af nye trailere til Freja Transport & Logistics’ afdelinger i Sverige og Danmark, siger Jacob Ørnstrand, der er Group CEO i PNO.Freja Transport & Logistics har som målsætning at køre med nyt og moderne materiel, hvorfor der årligt sker udskiftning af ca. 20 procent af den samlede flåde, siger Jørgen Hansen, der er Group CEO og stifter af Freja Transport & Logistics A/S.PNO har et stort udbud af kvalitetstrailere i kombination med fleksible og kundetilpassede lejeløsninger.- Hos PNO er relationen til vores kunder det afgørende, da denne giver os indsigt i, hvad der kan skabe det optimale flow og dermed værdi for vores kunder, siger Jacob Ørnstrand, der peger på, at PNO leverer skræddersyede, fleksible og produktive transport- og logistikløsninger til sine kunder.