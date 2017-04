Hybridbilen kan køre med en svag summen

Tirsdag 11. april 2017 kl: 23:12

Af: Jesper Christensen

Den hybrid-lastbil, som Scania’s svenske testchauffør Magnuz Häger kom kørende til Aarhus i, var en gul tre-akslet Scania G 320 med styrbar bagaksel læsset op til omkring 16 ton. Det var nok ikke en typisk distributionsbil af den type, der er flest af, men ok alligevel. Den gav trods det noget høje førerhus et godt indtryk af, hvad det vil sige at køre i en hybridbil - og det var et positivt indtryk, når det første minuts tilvænning var overstået - for vi har jo kørt i en Scania før. Det var blot behov for en kort instruktion i, hvad de ekstra knapper, der hører til en hybridbil, kan og skal bruges til. Bilen kan eksempelvis kører 2,5 km på ren rel-drift, hvilket betyder, at den lever op til støjnormerne for at kunne køre i byerne om natten.







Testturen gik gennem det indre Aarhus - Midtbyen, som det hedder på lokalt dansk. Hybridbilen klarede sig godt i trafikken med en ganske god acceleration hjulpet på vej af el-motorens moment, der er til rådighed med det samme, man har brug for det.









Når det gælder køreegenskaberne er der ikke så meget at sige - blot en opfordring til Scania’s ingeniører om at gøre servostyringen mere kraftig, for styrtøjet var noget tungt i bilen, der var læsset op til maksima vægt på 26 ton. Men mon ikke det kommer i næste generation.





Det, der er værd at lægge ekstra vægt på, er bilens evne til at sætte i gang med mindre støj. Hvor en traditionel dieseldrevet lastbil starter i andet eller tredie gear, står gearvælgeren i hybridbilen på syvende gear. Det giver klart mindre støj - og kun en svag summen, når bilen kører på ren eldrift.







Vores indtryk er, at hybridlastbiler godt kan være med til bydistribution - især set i lyset af, at de kan støje markant mindre og dermed bør kunne køre i beboelsesområder med loft over støjniveauet.







De argument er da også blevet taget for gode varer siden, vi her på transportnyhederne.dk var ude at køre i Aarhus små gader. I december sidste år kunne Scania fortælle, at brødfabrikken Schulstad havde investeret i en tre-akslet hybridlastbil fra Scania. Og i begyndelsen af marts leverede Scania en to-akslet hybridlastbil til vognmand JH Transport og Logistik A/S i Brøndby.







Spørgsmålet om bæredygtig godstransport - eller for den sagsskyld også persontransport - indeholder en række aspekter.







Mange er klar til at kalde el-drift for udslipsfri. Det er en sandhed med modifikationer. En el-lastbil eller -bus er udslipsfri i det miljø, hvor den kører. Men er elektriciteten produceret på et kulfyret kraftværk, er udslippet blot flyttet et andet sted hen. Derfor er det i den forbindelse afgørende af se på, hvordan elektriciteten er produceret. El-drift er først helt bæredygtig, når den kommer fra energikilder som sol eller vind. Men det betyder ikke, at der ikke kan være energimæssige fordele ved el-drift.







Hvis man så sammenligner energieffektiviteten mellem diesel og gasdrift på den ene side - og el-drift på den anden, så er el-drift mere energieffektiv alene af den grund, at kraftværkerne udnytter omkring 90 procent af energien i brændslet, da kraftværkerne også leverer fjernvarme. En højeffektiv dieselmotor i en lastbil eller bus udnytter knap halvdelen af energien i dieselolien. Den ikke udnyttede energi er varme, som slippes ud til spurvene

Derfor kan systemer - eksempelvis hybridsystemet i det testede Scania-lastbil - være med til at udnytte energien brændstoffet bedre.







Hvis man skal forsøge med et bud på, hvilke motorer, der i fremtiden sidder i lastbiler og især busser, vil det nok for en stor dels vedkommende være el-motorer. Udviklingen af batterikapaciteten peger i den retning. EU’s planer for den tekniske del af transportområdet peger i samme retning med idéer om, at køretøjer med bæredygtige drivliner må veje mere end traditionelle dieselbiler og -busser. I de lastbiler og busser, der skal køre over lange afstande, vil der nok stadig ligge en diesel- eller gasmotor. Men brændstoffet vil sandsynligvis være CO2-neutral biobrændstof. Om vi også vil se lastbiler og busser med el-motorer, der får deres energi fra brændselsceller er et mere åbent spøgsmål. Som det ser ud nu, er energieffektiviteten for el-biler med brændselceller på linie med dieselbiler - altså betydeligt lavere end el-biler.







