AUTOHJÆLP ADVARER:

Torsdag 23. marts 2017 kl: 07:20

Af: Redaktionen Solen er særlig skarp og står samtidig lavt på himlen. Mange bilister oplever derfor at blive blændet af det stærke modlys, og det kan være farligt. SOS Dansk Autohjælp opfordrer til skærpet opmærksomhed, når man færdes i trafikken.



- Vi oplever i øjeblikket flere assistancer, hvor bilisten enten er kørt ind i en forankørende bil eller en anden forhindring, fordi vedkommende er blevet blændet. Den lave sol betyder også flere uheld, hvor bilister fx overser andre trafikanter i kryds med ubetinget vigepligt, siger vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp, Anette Bjørn Juncher.







Et godt råd: Hold afstand

Af hensyn til trafiksikkerheden råder SOS Dansk Autohjælp bilisterne til at holde god afstand.







- Selvom solskærmen er slået ned, og solbrillerne er fundet frem, kan det stadig være svært at orientere sig ordentligt, hvis man kører lige mod den lavtstående sol. Det skarpe modlys udvisker kontrasterne, og det kan derfor være svært at se bremselygterne fra den forankørende bil eller det røde lys i en lysregulering, siger Henrik Olsen, der er stationsleder hos SOS Dansk Autohjælp i Køge.





- Vi ser en klar ændring i kørslen, når bilisterne kører mod den blændende sol. Der sker blandt andet flere hårde og pludselige opbremsninger. Og særligt på motorvejen, hvor farten er høj, kan det skabe farlige situationer, siger Henrik Olsen videre.





Et andet godt råd: Hold spejle og ruder rene

Han kommer med et andet vigtigt råd til bilisterne. Det er at holde bilens ruder og spejle rene.



Gode råd ved lav sol

Hold afstand og vær ekstra opmærksom på forankørende

Sørg for, at bilens ruder er rene både indvendigt og udvendigt

Puds spejlene - rene spejle mindsker genskin

Hav et par gode solbriller til at ligge i bilen

- Stærk sol og fedtede ruder mindsker udsynet, og det øger risikoen for at overse andre trafikanter eller forhindringer på vejene. Det er derfor vigtigt at holde ruderne rene, at pudse spejlene og sørge for at have sprinklervæske på bilen, siger stationslederen.