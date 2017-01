Politiet advarer mod forhøjet vandstand

Onsdag 4. januar 2017 kl: 12:25

Af: Redaktionen Bor man i et kystnært område, så kan det være en god idé at tage sine forholdsregler og beskytte sig mod eventuelle oversvømmelser, hvis uheldet skulle være ude. Det er østkysten, der er i farezonen. I Sydøstjyllands Politikreds er det eksempelvis Kolding, Fredericia, Vejle og Horsens havneområder og lavtliggende områder i øvrigt. Sandsække og presenning kan eksempelvis anvendes til at sikre døre og vinduer samt gulvafløb mod højvande.I denne video fra Beredskabsstyrelsen kan man se, hvordan man bedst beskytter huse mod, at vand trænger ind.Politiet understreger, at man skal undgå unødig færdsel i de oversvømmelsestruede områder, og følge myndighedernes anbefalinger for ens lokale område.