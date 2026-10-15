Det vil påvirke vognmændenes likviditet

VOGNMANDSORGANISATION OM MOMSUDSPIL:

Torsdag 15. oktober 2026 kl: 13:17

- Det her er ikke en administrativ bagatel. Når regeringen fremrykker momsbetalingen, tager den likviditet ud af virksomhederne. For den enkelte vognmand er likviditet penge til diesel, vejafgift, lønninger, reparationer, forsikringer og investeringer, siger administrerende direktør for vognmandsorganisationen DTL, Erik Østergaard.









Regeringen lægger op til, at betalingsfristen for moms harmoniseres til 20 dage for alle selskaber. Forslaget vil ifølge regeringens beregninger bidrage med 500 millioner kroner til finansieringen i 2030.









- I dag afhænger virksomhedernes momsafregning af deres omsætning. De mindste virksomheder afregner som udgangspunkt halvårligt, mellemstore virksomheder kvartalsvist, og de skal efter regeringens forslag afregne momsen 40 dage tidligere end i dag, mens de største virksomheder, der afregner månedsvist, skal betale 5 dage tidligere, forklarer Erik Østergaard.









Påvirker mange små og mellemstore vognmænd

Erik Østergaard peger på, at der i transportbranchen er mange virksomheder små og mellemstore virksomheder. Derfor mener DTL, at regeringen bør se på konsekvenserne for erhvervslivets daglige økonomi frem for alene at betragte ændringen som en finansieringskilde.









- Pengene kommer et andet sted fra. De mangler så ude i de virksomheder, som hver dag skal få hjulene og dansk erhvervsliv til at køre. Det er en dårlig måde at skaffe finansiering på lige netop i øjeblikket, siger Erik Østergaard og tilføjer:









- Regeringen taler meget om at skabe gode rammevilkår for dansk erhvervsliv. Så hænger det dårligt sammen samtidig at forringe likviditeten hos de små og mellemstore virksomheder. Vores besked er ganske enkel: Drop forslaget og lad virksomhederne beholde de nuværende momsperioder.





Regeringen foreslår en betalingsfrist for moms på 20 dage for alle selskaber

Ændringen skønnes at ville bidrage med 500 millioner kroner til finansieringen i 2030

Virksomheder med under 5 millioner kroner i årlig momspligtig omsætning afregner som udgangspunkt moms halvårligt. Ved 5-50 millioner kroner afregnes som udgangspunkt kvartalsvist, mens virksomheder over 50 millioner kroner som udgangspunkt afregner månedsvist.

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