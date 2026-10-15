Lastbilchauffør var påvirket af alkohol

Torsdag 15. oktober 2026 kl: 11:52

Af: Redaktionen Vagtcentralen fik sat den kvindelige bilist i kontakt med en patrulje i nærheden, så hun kunne vise patruljen i den rigtige retning. Kort efter vinkede politipatruljen lastbilen ind til siden mellem Randers Syd-tilkørslen og frakørsel Sdr. Borup.





Politifolkene konstaterede, at lastbilen - en 36-årig rumænsk statsborger - virkede kraftigt påvirket af alkohol. Betjentene bad ham om at blæse i et alkometer, der indikerede, at han havde en promille over 2,0.







Da en promille over 2,0 betegnes som vanvidskørsel, og blev lastbilen beslaglagt med henblik på konfiskation. Lastbilchaufføren blev anholdt og sigtet for spritkørsel. Han fik taget en blodprøve, der skal fastslå hans promille.







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