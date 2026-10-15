Lastbilchauffør var påvirket af alkohol
Torsdag 15. oktober 2026 kl: 11:52Af: Redaktionen
Tirsdag aften fik Østjyllands Politi et opkald fra en kvindelig bilist, der kørte bag en lastbil på motorvej E45 ved Randers. Bilisten fortalte, at lastbilchaufføren kørte og slingrede, og at hun havde en mistanke om, at chaufføren var påvirket af et eller andet
Vagtcentralen fik sat den kvindelige bilist i kontakt med en patrulje i nærheden, så hun kunne vise patruljen i den rigtige retning. Kort efter vinkede politipatruljen lastbilen ind til siden mellem Randers Syd-tilkørslen og frakørsel Sdr. Borup.
Politifolkene konstaterede, at lastbilen - en 36-årig rumænsk statsborger - virkede kraftigt påvirket af alkohol. Betjentene bad ham om at blæse i et alkometer, der indikerede, at han havde en promille over 2,0.
Da en promille over 2,0 betegnes som vanvidskørsel, og blev lastbilen beslaglagt med henblik på konfiskation. Lastbilchaufføren blev anholdt og sigtet for spritkørsel. Han fik taget en blodprøve, der skal fastslå hans promille.
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