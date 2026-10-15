Vognmand fandt en fire-akslet løsning i Hedensted
Torsdag 15. oktober 2026 kl: 12:16Af: Redaktionen
(Foto: Lastas)
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en fire-akslet Kel-Berg gardintrailer til Vognmand Niels Hansen A/S, der har hjemsted i nabobyen Løsning
Lidt om den nye fire-akslede Kel-berg gardintrailer:
Chassis-opbygning:
- Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Hel-galvaniseret chassis
- Truck-beslag til medbringertruck i bagenden
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Første og tredie aksel er med løftefunktion, og tredie og fjerde aksel er selvstyrende
Gardin-opbygning:
- 400 mm manuelt hævetag
- Skydetag med 70 procent åbning monteret på kraftige forbukkede alu-vanger
- 2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood
- Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker. Bunden er TÜV-godkend til 9.000 kg
- Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken
- 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
- Hulkantskinne
- 3 x 6 par kæpstok huller inklusiv kæpstokke og magasin
- Hurtig-opluk af gardiner i venstre side
Traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Vognmand Niels Hansen A/S:
Vognmand Niels Hansen A/S beskæftiger 50 medarbejdere og råder over en vognpark på 40 lastbiler. Vognmandsfirmaet drives i dag af Lars Hansen og Brian Kjærsgaard.
Lidt om stednavnet Løsning:
Navnet på byen Løsning, der ligger lidt nordvest for Hedensted, har ikke noget at gøre med ordet for at finde et svar på et problem.
Ifølge Lex.dk betyder i stednavnet sandsynligvis "bebyggelsen ved lysningen".
Forleddet stammer antageligt fra det gammeldanske ord "løsen", som betyder lysning eller en åben plads, mens efterleddet "ing" - "ing" i Jylland og "inge" på Fyn og Sjælland - er en meget gammel og udbredt dansk endelse i stednavne. Endelsen betegner en bebyggelse eller de mennesker, der bor på et bestemt sted.
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