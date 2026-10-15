Vognmand fandt en fire-akslet løsning i Hedensted

Torsdag 15. oktober 2026 kl: 12:16

Lidt om den nye fire-akslede Kel-berg gardintrailer:





Chassis-opbygning:

Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Hel-galvaniseret chassis

Truck-beslag til medbringertruck i bagenden

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Første og tredie aksel er med løftefunktion, og tredie og fjerde aksel er selvstyrende





Gardin-opbygning:

400 mm manuelt hævetag

Skydetag med 70 procent åbning monteret på kraftige forbukkede alu-vanger

2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood

Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker. Bunden er TÜV-godkend til 9.000 kg

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

Hulkantskinne

3 x 6 par kæpstok huller inklusiv kæpstokke og magasin

Hurtig-opluk af gardiner i venstre side





Traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Vognmand Niels Hansen A/S:

Vognmand Niels Hansen A/S beskæftiger 50 medarbejdere og råder over en vognpark på 40 lastbiler. Vognmandsfirmaet drives i dag af Lars Hansen og Brian Kjærsgaard.









Lidt om stednavnet Løsning:

Navnet på byen Løsning, der ligger lidt nordvest for Hedensted, har ikke noget at gøre med ordet for at finde et svar på et problem.









Ifølge Lex.dk betyder i stednavnet sandsynligvis "bebyggelsen ved lysningen".









Forleddet stammer antageligt fra det gammeldanske ord "løsen", som betyder lysning eller en åben plads, mens efterleddet "ing" - "ing" i Jylland og "inge" på Fyn og Sjælland - er en meget gammel og udbredt dansk endelse i stednavne. Endelsen betegner en bebyggelse eller de mennesker, der bor på et bestemt sted.





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