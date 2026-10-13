September bød på færre nye lastbiler

LASTBILER OVER 16 TONS:

Tirsdag 13. oktober 2026 kl: 01:00

Ud over Scania måtte Mercedes-Benz og Iveco også notere fald i antal nyregistrerede lastbiler over 16 ton i september i år.









De øvrige mærker kunne fremgang, hvor Renault Trucks med en fremgang fra tre til fire kunne notere den største procentvise stigning, selvom både DAF og MAN i faktiske tal fik nyregistreret flere lastbiler i september i år end i september sidste år.









I nedenstående tabel kan man se det faktiske antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt med tilhørende markedsandele i september i år sammenholdt med september sidste år.





Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner Mærke September 2026 September 2025

Antal Andel Antal Andel Ændring i procent Scania 84 34,57 % 101 35,94 % -16,83 % Volvo Trucks 66 27,16 % 65 23,13 % 1,54 % Mercedes-Benz 48 19,75 % 69 24,56 % -30,43 % MAN 25 10,29 % 22 7,83 % 13,64 % DAF 11 4,53 % 9 3,20 % 22,22 % Iveco 5 2,06 % 12 4,27 % -58,33 % Renault Trucks 4 1,65 % 3 1,07 % 33,33 % I alt 243

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(Kilde: Bilstatistik.dk)

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