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LASTBILER OVER 16 TONS:

September bød på færre nye lastbiler

Tirsdag 13. oktober 2026 kl: 01:00
Af: Jesper Christensen

I løbet af september i år blev der nyregistreret 243 lastbiler over 16 tons totalvægt. Det var 38 færre end i september sidste år, hvor antallet var 281. Scania toppede listen trods et fald fra 101 i september sidste år til 84 i september i år

Ud over Scania måtte Mercedes-Benz og Iveco også notere fald i antal nyregistrerede lastbiler over 16 ton i september i år.


De øvrige mærker kunne fremgang, hvor Renault Trucks med en fremgang fra tre til fire kunne notere den største procentvise stigning, selvom både DAF og MAN i faktiske tal fik nyregistreret flere lastbiler i september i år end i september sidste år.


I nedenstående tabel kan man se det faktiske antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt med tilhørende markedsandele i september i år sammenholdt med september sidste år.


Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner

Mærke

September 2026

September 2025


Antal

Andel

Antal

Andel

Ændring i procent

Scania

84

34,57 %

101

35,94 %

-16,83 %

Volvo Trucks

66

27,16 %

65

23,13 %

1,54 %

Mercedes-Benz

48

19,75 %

69

24,56 %

-30,43 %

MAN

25

10,29 %

22

7,83 %

13,64 %

DAF

11

4,53 %

9

3,20 %

22,22 %

Iveco

5

2,06 %

12

4,27 %

-58,33 %

Renault Trucks

4

1,65 %

3

1,07 %

33,33 %

I alt 

243


281



(Kilde: Bilstatistik.dk)



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