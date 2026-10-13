LASTBILER OVER 16 TONS:
I løbet af september i år blev der nyregistreret 243 lastbiler over 16 tons totalvægt. Det var 38 færre end i september sidste år, hvor antallet var 281. Scania toppede listen trods et fald fra 101 i september sidste år til 84 i september i år
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September bød på færre nye lastbiler
Tirsdag 13. oktober 2026 kl: 01:00Af: Jesper Christensen
I løbet af september i år blev der nyregistreret 243 lastbiler over 16 tons totalvægt. Det var 38 færre end i september sidste år, hvor antallet var 281. Scania toppede listen trods et fald fra 101 i september sidste år til 84 i september i år
Ud over Scania måtte Mercedes-Benz og Iveco også notere fald i antal nyregistrerede lastbiler over 16 ton i september i år.
De øvrige mærker kunne fremgang, hvor Renault Trucks med en fremgang fra tre til fire kunne notere den største procentvise stigning, selvom både DAF og MAN i faktiske tal fik nyregistreret flere lastbiler i september i år end i september sidste år.
I nedenstående tabel kan man se det faktiske antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt med tilhørende markedsandele i september i år sammenholdt med september sidste år.
Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner
Mærke
September 2026
September 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Ændring i procent
Scania
84
34,57 %
101
35,94 %
-16,83 %
Volvo Trucks
66
27,16 %
65
23,13 %
1,54 %
Mercedes-Benz
48
19,75 %
69
24,56 %
-30,43 %
MAN
25
10,29 %
22
7,83 %
13,64 %
DAF
11
4,53 %
9
3,20 %
22,22 %
Iveco
5
2,06 %
12
4,27 %
-58,33 %
Renault Trucks
4
1,65 %
3
1,07 %
33,33 %
I alt
243
281
(Kilde: Bilstatistik.dk)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- September bød på færre nye lastbiler
- Antallet af nyregistreringer er faldet
- Fagforbund peger på gode takter i finanslovsforslag
- Ny bekendtgørelse vil ændre reglerne om medbringertruck
- Seniorer og ikke-vestlige indvandrere driver den høje beskæftigelse
- Vognmand tog tre fire-akslede i én ordre
- Fire-akslet gardintrailer har ekstra lange gardiner
- Lastbilchauffør kørte som spøgelsesbilist på motorvej ved Horsens
- Regeringen vil afsætte 3,2 milliarder kroner til elektrificering
- Chauffør er blevet dømt for tabt metal på motorvej
- Forsvaret opretter midlertidigt militært område på havnen i Aarhus
- Polsk støtte til tysk lastbilfabrik er uforenelig med statsstøtteregler
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