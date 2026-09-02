Hollandsk transportfirma transporterer mejeriprodukter med en særlig elektrisk trækker
Onsdag 2. september 2026 kl: 13:30Af: Redaktionen
(Foto: DAF Trucks)
Det hollandske transportfirma, Van der Mierden Transport, har modtaget en DAF XD Electric i en særlig udgave, der er inspireret af en racerbil fra 1996. Den nye elektriske trækker vil blive brugt til at transportere mejeriprodukter
Den fuldelektriske to-akslede DAF XD Electric-trækker er inspireret af en DAF racerlastbil fra 1996. Den er er udviklet af DAF i Holland, leveret af DAF forhandleren Truckland, og ligner DAF-racerlastbilen fra 1990'erne.
Den særlige DAF XD Electric er udstyret med en drivlinje på 350 kW (480 hk), som får sin energi fra et 525 kWh-batteri, hvilket giver en rækkevidde på over 500 kilometer på en enkelt opladning afhængigt af anvendelsesformålet.
Van der Mierden har flere specielle køretøjer i sin vognpark. Da virksomheden hørte om den iøjnefaldende lastbil gennem DAF forhandleren Truckland, blev de straks interesserede.
- Med denne DAF viser vi, at bæredygtighed, praktisk anvendelighed og et unikt design går hånd i hånd, siger Julian van der Mierden, der er administrerende direktør hos Van der Mierden Transport.
- Vi har bevidst valgt en innovativ og bæredygtig elektrisk løsning, der kan tages direkte i brug i den daglige drift. Ligesom vores kunder går vi op i at passe på naturen og fremtiden for de kommende generationer, fortsætter han.
Specialiseret i transport af mejeriprodukterX
Van der Mierden Transport har eksisteret i over 60 år og er en familieejet virksomhed. Virksomheden startede med en hestevogn, der hentede mælkejunger på de lokale gårde. I dag består virksomhedens moderne vognpark næsten udelukkende af DAF-lastbiler. Køretøjerne transporterer ikke længere kun frisk mælk til forarbejdningsanlæg, men fragter også mejeriråvarer, halvfabrikata og færdige produkter rundt i Holland og ud over landets grænser. De anvender blandt andet isolerede tankvogne til dette formål.
(Foto: DAF Trucks)
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