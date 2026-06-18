LETBANEN I ODENSE:
Onsdag afsluttede den uafhængige assessor sin gennemgang af den dokumentation, som Nyt OUH-projektet har overleveret i forhold til sikkerheden ved gangbroerne, der fører over letbanesporet. De to gangbroer havde for over en måned siden fået fjernet en understøttelse, der indgik som en forudsætning for sikkerhedsgodkendelsen af letbanen i Odense. Derfor blev der fratag 22. maj lukket for, at letbanetogene kunne køre under broerne
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- Dokumentation for sikkerheden ved to gangbroer er sendt af sted
- Midttrafik belønner busselskaber for høj kundetilfredshed
- Letbanetog kører flere gange om søndagen
- Sager om arbejdsskader og sociale forhold har udløst godt 17 millioner kroner
- Fire måneder har givet 2,4 millioner
- En menneskelig fejl kan have forårsaget togulykke på Gribskovbanen
- Aalborg får hvide og grønne el-delecykler
- Skanderborg har fået et busskur i træ - måske det smukkeste
- Ved man, hvordan passagerne bevæger sig - kan man lette trængslen på stationerne
- Nye analyser afdækker vigtige dagsordener på transportområdet
- Letbane håber på ny sikkerhedsgodkendelse i næste uge
- Offentligt betalt transport skal være tryg
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Dokumentation for sikkerheden ved to gangbroer er sendt af sted
Torsdag 18. juni 2026 kl: 12:41Af: Jesper Christensen
Onsdag afsluttede den uafhængige assessor sin gennemgang af den dokumentation, som Nyt OUH-projektet har overleveret i forhold til sikkerheden ved gangbroerne, der fører over letbanesporet. De to gangbroer havde for over en måned siden fået fjernet en understøttelse, der indgik som en forudsætning for sikkerhedsgodkendelsen af letbanen i Odense. Derfor blev der fratag 22. maj lukket for, at letbanetogene kunne køre under broerne
Odense Letbane oplyser, at dokumentationen efterfølgende er givet videre til letbaneoperatøren Keolis, som efterfølgende har sendt materialet videre til Trafikstyrelsen med henblik på at opnå sikkerhedsgodkendelse og dermed tilladelse til at genoptage letbanedrift på hele strækningen.
Hos Odense Letbane vurderer man, at letbanedriften mellem Tarup og Hjallese tidligst vil kunne genoptages i slutningen af denne uge.
Interesserede kan i nedenstående artikler læse, hvad vi har skrevet om letbanedriften i Odense de seneste uger.
11. juni
10.juni
Specialtransport fortsætter med at køre letbanetog uden om manglende sikkerhedsgodkendelse
9. juni
8. juni
4. juni
30. maj
26. maj
26. maj
Gangbro fik fjernet understøttelse - letbane måtte indstille driften
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Dokumentation for sikkerheden ved to gangbroer er sendt af sted
- Midttrafik belønner busselskaber for høj kundetilfredshed
- Letbanetog kører flere gange om søndagen
- Sager om arbejdsskader og sociale forhold har udløst godt 17 millioner kroner
- Fire måneder har givet 2,4 millioner
- En menneskelig fejl kan have forårsaget togulykke på Gribskovbanen
- Aalborg får hvide og grønne el-delecykler
- Skanderborg har fået et busskur i træ - måske det smukkeste
- Ved man, hvordan passagerne bevæger sig - kan man lette trængslen på stationerne
- Nye analyser afdækker vigtige dagsordener på transportområdet
- Letbane håber på ny sikkerhedsgodkendelse i næste uge
- Offentligt betalt transport skal være tryg
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