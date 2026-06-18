Dokumentation for sikkerheden ved to gangbroer er sendt af sted

LETBANEN I ODENSE:

Torsdag 18. juni 2026 kl: 12:41

Odense Letbane oplyser, at dokumentationen efterfølgende er givet videre til letbaneoperatøren Keolis, som efterfølgende har sendt materialet videre til Trafikstyrelsen med henblik på at opnå sikkerhedsgodkendelse og dermed tilladelse til at genoptage letbanedrift på hele strækningen.









Hos Odense Letbane vurderer man, at letbanedriften mellem Tarup og Hjallese tidligst vil kunne genoptages i slutningen af denne uge.









Interesserede kan i nedenstående artikler læse, hvad vi har skrevet om letbanedriften i Odense de seneste uger.





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