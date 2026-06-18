SYGEMELDING PÅ DRIFTCENTRAL:
Al togtrafik på Lokaltog's strækninger i Region Hovedstaden bliver indstillet torsdag aften. Det sker som en konsekvens af, at Lokaltog torsdag eftermiddag modtog sygemeldinger fra alle medarbejdere på driftscentralen i Hillerød, der afvikler togtrafikken på Lokaltog's baner i Nordsjælland
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- Lokale tog i Nordsjælland er aflyst fra torsdag aften
- Dokumentation for sikkerheden ved to gangbroer er sendt af sted
- Midttrafik belønner busselskaber for høj kundetilfredshed
- Letbanetog kører flere gange om søndagen
- Sager om arbejdsskader og sociale forhold har udløst godt 17 millioner kroner
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- En menneskelig fejl kan have forårsaget togulykke på Gribskovbanen
- Aalborg får hvide og grønne el-delecykler
- Skanderborg har fået et busskur i træ - måske det smukkeste
- Ved man, hvordan passagerne bevæger sig - kan man lette trængslen på stationerne
- Nye analyser afdækker vigtige dagsordener på transportområdet
- Letbane håber på ny sikkerhedsgodkendelse i næste uge
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Lokale tog i Nordsjælland er aflyst fra torsdag aften
Torsdag 18. juni 2026 kl: 18:33Af: Redaktionen
Al togtrafik på Lokaltog's strækninger i Region Hovedstaden bliver indstillet torsdag aften. Det sker som en konsekvens af, at Lokaltog torsdag eftermiddag modtog sygemeldinger fra alle medarbejdere på driftscentralen i Hillerød, der afvikler togtrafikken på Lokaltog's baner i Nordsjælland
Det drejer sig om Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen.
Lokaltog's ledelse peger på, at driftscentralen og dens medarbejdere er en forudsætning for at kunne afvikle togtrafikken sikkert. Uden tilstrækkelig bemanding er det derfor ikke muligt at opretholde driften.
- Det er en meget alvorlig situation, og vi beklager dybt overfor vores kunder, at vi er nødt til at indstille driften, siger Lokaltog's driftsdirektør Stig Allan Nielsen.
Hos lokaltog forventer man, at drift er helt indstillet på Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen ved 20-tiden torsdag aften.
- Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår driften genoptages, men det ligger fast, at det tidligst bliver mandag morgen. Lokaltog arbejder intenst på at afklare situationen og genetablere driften så hurtigt som muligt. Kunderne opfordres til at finde alternative rejsemuligheder og holde sig opdateret på Rejseplanen og Lokaltogs egne kanaler, der opdateres løbende. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at indsætte togbusser som erstatning, men Lokaltog arbejder også her på at finde løsninger, siger Stig Allan Nielsen.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Lokale tog i Nordsjælland er aflyst fra torsdag aften
- Dokumentation for sikkerheden ved to gangbroer er sendt af sted
- Midttrafik belønner busselskaber for høj kundetilfredshed
- Letbanetog kører flere gange om søndagen
- Sager om arbejdsskader og sociale forhold har udløst godt 17 millioner kroner
- Fire måneder har givet 2,4 millioner
- En menneskelig fejl kan have forårsaget togulykke på Gribskovbanen
- Aalborg får hvide og grønne el-delecykler
- Skanderborg har fået et busskur i træ - måske det smukkeste
- Ved man, hvordan passagerne bevæger sig - kan man lette trængslen på stationerne
- Nye analyser afdækker vigtige dagsordener på transportområdet
- Letbane håber på ny sikkerhedsgodkendelse i næste uge
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