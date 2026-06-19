Politiet har sigtet to personer efter togulykke på Gribskovbanen
Fredag 19. juni 2026 kl: 10:34Af: Redaktionen
I forbindelse med efterforskningen af togulykken på Gribskovbanen torsdag 23. april oplyser Nordsjællands Politi, at to personer er sigtet i sagen
Da sagen er under efterforskning, kan og vil Nordsjællands Politi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt.
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