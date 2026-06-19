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Politiet har sigtet to personer efter togulykke på Gribskovbanen

Fredag 19. juni 2026 kl: 10:34
Af: Redaktionen

I forbindelse med efterforskningen af togulykken på Gribskovbanen torsdag 23. april oplyser Nordsjællands Politi, at to personer er sigtet i sagen

Da sagen er under efterforskning, kan og vil Nordsjællands Politi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt.




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